Denen maken team bekend voor Nations Cup in Compiègne

Denemarken heeft zijn team voor de Nations Cup etappe in Compiègne (één van de observatiewedstrijden voor Parijs) bekend gemaakt. Nanna Skodborg Merrald zal met Blue Hors Zepter (v.Blue Hors Zack) in de ring verschijnen. In februari moest de combinatie de wereldbekerwedstrijd in Gothenberg nog laten schieten vanwege een lichte blessure van de hengst, maar nu maken ze hun rentree. Ook Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera (v.Fürstenball) en Daniel Bachmann Andersen met Vayron (v.Vitalis) maken deel uit van het Deense team. Voor alle drie de combinaties is dit hun eerste outdoor start van 2024.

De FEI kwam begin dit jaar met nieuwe regels voor de Nations Cup dressuur serie (die betrekking hebben op de controle over de uitnodigingen voor de wedstrijdorganisaties), waardoor de etappe in Aken afgelopen februari al van de kalender viel. Recent maakte ook het CHIO Rotterdam en de Falsterbo Horse Show bekend zich terug te trekken. De serie bestaat dit jaar nog maar uit drie etappes: het reeds verreden Wellington (februari), Compiègne (mei) en Pilisjászfalu (mei). De interessantste etappe van de Nations Cup serie zal daardoor waarschijnlijk die in Compiègne zijn.

Blue Hors Zepter

Merrald verscheen in december voor het laatste aan de start met de Blue Hors Zack-zoon. Toen reed ze de zestienjarige ruin naar een persoonlijk record van 89,625% en daarmee een tweede plaats in de Lövsta Top 10 Dressage in Stockholm.

Herning

Krüth en Bachmann kwamen afgelopen maart in Herning nog in actie met hun paarden. Krüth noteerde een score van 73,830% in de Grand Prix Special en eindigde daarmee op de vierde plaats. Voor Andersen was er in het zadel van de Vitalis-zoon een percentage van 76,149%, goed voor plaats drie.

Dufour en Freestyle

Opvallend is de afwezigheid van de nummer één van Herning, Cathrine Laudrup-Dufour met haar toppaard Mount St. John Freestyle (v.Fidermark). Ook op de lijst van het CDI Hagen en Aalborg, twee van de observatiewedstrijden voor de Deense ruiters met het oog op Parijs, is de combinatie niet terug te vinden. In Aalborg start ze wel haar andere paarden Vividus (v.Zaladin MI) en Zimilione (v.Zappa).

Bron: Horses.nl/ Rideforbund.dk