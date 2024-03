Dennis Fisker en familie Obel nemen Korshøjgaard over van Blue Hors

Dennis Fisker en de familie Obel hebben Korshøjgaard, de locatie waar Blue Hors tot voor kort gevestigd was, overgenomen. De Deense ruiter en zijn zakenpartners vestigen zich vanaf 1 april op hun nieuwe accommodatie.

Fisker en de familie Obel richten Randbøl Dressage Academy op. “De missie van Randbøl Dressage Academy is het opzetten van een dressuuracademie, waar we holistisch werken met professionaliteit en waar paardenwelzijn voorop staat in zowel de fokkerij als de breedte- en topsport.” Er worden onder andere evenementen, kampioenschappen en clinics georganiseerd.

Bron: Ridehesten