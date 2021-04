Desperado-zoon Ivar naar Terhi Stegars

De Finse Grand Prix-amazone Terhi Stegars heeft sinds enige tijd de achtjarige KWPN'er Ivar (Desperado N.O.P. x OO Seven) onder het zadel. De door G. Hagens-Derksen gefokte ruin werd op driejarige leeftijd ontdekt door Amélie Kovac. De Grand Prix-amazone leidde Ivar op tot Grand Prix-niveau. Stegars heeft de bruine aangeschaft met het oog op de Olympische Spelen in Parijs 2024.

Kovac ontdekte Ivar in de stallen van Ad Valk, vlak na de verkoop van de destijds vijfjarige Gio (Apache x Tango) aan Charlotte Dujardin.

Terhi Stegars, die met meerdere paarden succesvol internationaal Grand Prix-dressuur reed, hoopt in Ivar een paard gevonden te hebben voor de Olympische Spelen in Parijs. “Hij heeft een super talent voor het verzamelde werk. Het is geweldig om een paard op stal te hebben waarvan ik weet dat hij Olympisch potentieel heeft”, aldus de amazone tegenover Eurodressage.

Video van Amélie Kovac en Ivar:

Bron: Eurodressage/Horses.nl