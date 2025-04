Diana Porsche in verwachting van eerste kindje

Diana Porsche heeft op social media bekend gemaakt dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. De Oostenrijkse Grand Prix-amazone en haar partner Philipp verwachten hun zoontje in oktober.

Diana Porsche bracht de Desidirio-zoon Dahoud afgelopen week nog aan de start in de vijfsterren Grand Prix en Kür in Fontainebleau. “Philipp en ik verwachten ons klein wondertje in oktober en ik ben mega enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk dat we samen beginnen. Dank je wel Dahoud, dat je zo goed op mij en onze kleine jongen gepast hebt”, aldus Porsche op social media.

Porsche en Imhotep

De kleindochter van Ferry Porsche, de oprichter van het bekende sportwagenmerk Porsche, was als kind al gek van paarden en heeft van haar passie haar werk gemaakt. Ze werd bij de junioren drie keer Oostenrijks kampioen en won op de Europese Kampioenschappen in 2025 in de U25 Grand Prix individueel brons. Inmiddels is de amazone succesvol in de internationale Grand Prix. Afgelopen najaar werd ze de nieuwe eigenaresse van Charlotte Dujardins medaille winnende paard Imhotep (Everdale x Vivaldi). De amazone reed de KWPN-ruin nog niet de ring binnen, maar deelde al wel vaker beelden op social media. Het debuut zal nu in ieder geval tot volgend jaar op zich laten wachten.

Bron: Horses.nl