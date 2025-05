Diana Porsche’s Douglas terug naar Nederland

Diana Porsche's internationale Grand Prix-paard Douglas (Johnson x Lancet) is teruggekeerd naar zijn geboorteland. De zeventienjarige KWPN-ruin is verhuisd naar de stallen van Krista Kolijn, zo meldt Eurodressage.

De Oostenrijkse Diana Porsche besloot dit voorjaar om Douglas niet meer op grote wedstrijden te rijden. “Hij is nu zeventien jaar oud en nog super fit, dus ik wilde een plek voor hem vinden waar hij nog iedere dag naar buiten kan en als leerpaard kan dienen. Hij is niet te koop en zal dat ook nooit komen. Ik kan hem nu komen bezoeken wanneer ik wil en wanneer het tijd is voor zijn pensioen, mag hij naar huis komen en zijn laatste jaren in het weiland hier bij ons doorbrengen”, aldus Porsche tegenover Eurodressage.

Krista Kolijn is de vrouw van Porsche’s trainer Diederik Wigmans.

