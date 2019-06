Diederik van Silfhout en Expression promoveren naar A-kader

Op de KNHS Indoorkampioenschappen van 2018 debuteerde de KWPN-hengst Expression N.O.P. (Vivaldi x Vincent) onder Diederik van Silfhout in de Grand Prix en kort daarna volgde op CDI Nieuw- en Sint Joosland het internationale debuut. Vervolgens werd de combinatie al gauw opgenomen in het B-kader. Door de stijgende scores die ze sinds CDI Hagen te pakken hebben, is het duo nu gepromoveerd naar het A-kader.

Bij het internationale debuut in Nieuw- en Sint Joosland behaalden Diederik van Silfhout en Expression gelijk een A-kaderscore van 72,478%. Daarna volgden meerdere B-kaderscores. Afgelopen april reden ze in Hagen opnieuw een A-kaderscore van 72,652% van bijeen. Daarna volgde op het NK Dressuur de dikke A-kaderscore van 73,848%. Afgelopen weekend op CDI Geesteren behaalden ze met 72,500% hun derde 72 procent-plusscore voor opname in het hoogste kader.

Bron: Horses.nl