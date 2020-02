Diederik van Silfhout: ‘Het gaat bij een paard niet alleen om de lengte van de benen’

In aanloop naar de clinic die Diederik van Silfhout aanstaande zondag verzorgt voor de finale van NAF Dressuur Talent Berlicum, interviewde SAB Fotografie & Media de ruiter over de KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro). "Niemand verwachtte dat hij een paard voor het hogere niveau zou worden met zijn lange achterbenen en korte nekje", vertelt de ruiter. Gelukkig had de ruiter zelf wel alle vertrouwen in de hengst.

“Arlando had ook langere achterbenen en die kon geweldig piafferen. Ik denk niet dat het bij een paard alleen in de lengte van de benen zit of ze verzameling aankunnen. Het gaat erom hoe ze met hun lijf om kunnen gaan, of ze zakken in de lendenen en als belangrijkste of ze de mentaliteit hebben om het te willen doen. Gelukkig heb ik een abonnement op zulke paarden. Als je ze dan netjes africht en er komen

geen blessures bij kijken dan ben je al een heel eind.”

Ervaring opdoen

Impression loopt inmiddels succesvol in de Lichte Tour. “Nu is het nog een kwestie van meer ervaring opdoen. Hij heeft pas een paar wedstrijden in de Lichte Tour gelopen en hij moet nog iets meer mee van huis, zodat dat allemaal wat makkelijker wordt. Het zal onze eerste clinic samen worden die we in Berlicum gaan geven. Ik ben ervan overtuigd dat het voor het publiek sowieso leuk is om de hengst in actie te zien en daarnaast zullen ik en mijn vader laten zien hoe we Impression aan het opleiden zijn voor het hoogste niveau.”

Kwaliteit in huis

Van Silfhout heeft ervaren dat Impression ruimschoots genoeg kwaliteit in huis heeft voor de Grand Prix. “Hij wordt dit jaar pas zeven, maar hij heeft heel veel talent voor het hogere werk. Nu pas komen zijn kwaliteiten echt naar boven. Naast de galoptour die hij in de Lichte Tour al verschrikkelijk makkelijk doet, kan hij goed stappen en fantastisch piafferen. Ik zie dus niet in waarom hij geen goed Grand Prix paard kan worden. Natuurlijk zijn het nog geen vijftien passen perfect op de plaats, maar dat hoeft ook nog niet. Hij laat zien dat alles erin zit en dat is voor ons genoeg.”

Bron: Persbericht