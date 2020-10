Digby van Nathalie zu Sayn-Wittgenstein overleden

Digby (Donnerhall x Sandro), het paard waarmee de Deense prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein jarenlang tot de top van de dressuursport behoorde, is overleden. Een plotselinge kreupelheid resulteerde in een gekanteld hoefbeen. De DWB-gefokte ruin is 23 jaar oud geworden.

De plotselinge kreupelheid nam in een kort tijdsbestek alleen maar toe. Aan de hand van röntgenfoto’s constateerde de dierenarts dat het hoefbeen was gekanteld en Zu Sayn-Wittgenstein nam samen met haar dierenarts het moeilijke besluit hem in te laten slapen.

23 jaar samen

“Een tijdperk is voorbij, heel vreemd. Er is veel gebeurd in de 23 jaar dat Digby deel van mijn leven uitmaakte”, vertelt Zu Sayn-Wittgenstein. Digby werd gefokt door haar moeder Prinses Benedikte en toen hij in 1997 het levenslicht zag, was Zu Sayn-Wittgenstein erbij.

Over de hele wereld

Digby werd op 2,5-jarige leeftijd goedgekeurd door het DWB en voltooide de verrichtingstest. Hij was pas acht jaar oud toen hij zijn eerste Grand Prix liep. “Samen met Digby heb ik landen bezocht, waar ik anders nooit zou komen. Landen zoals Hong Kong en Qatar en hij heeft me over de Atlantische Oceaan naar de Wereldruiterspelen in Kentucky gebracht.”

Kampioenschappen

Met Digby nam de amazone deel aan de Wereldruiterspelen in Aken (2006), de Olympische Spelen in Hong Kong (2008), de Europese kampioenschappen in Windsor (2009), de Wereldruiterspelen in Kentucky (2010), de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2011), de Olympische Spelen in Londen (2012), de Europese kampioenschappen in Herning (2013) én de Wereldruiterspelen in Caen (2014).

Brons

Op de Spelen in Hong Kong behaalde het duo brons met het Deense team. Daarnaast werd ze Deens kampioen, nam meerdere keren deel aan de FEI Wereldbekerfinale en behaalde mooie successen op vele internationale wedstrijden.

Bron: Horses.nl/Ridehesten