Dinja van Liere: ‘Ik ben juist beter als het ergens om gaat’

Dinja van Liere is de rising star van de dressuurruiters van TeamNL. De dertigjarige amazone debuteerde afgelopen weekend op het NK Dressuur senioren met de bronzen medaille. Die pakte ze met de hengst Hermès (v. Easy Game) en ze won de kleine finale, de Grand Prix, met de merrie Haute Couture (v. Connaisseur). Als kers op de taart selecteerde bondscoach Alex van Silfhout Van Liere en Hermès voor het team dat uitkomt in de FEI Nations Cup op CHIO Rotterdam. De Olympische Spelen gloren aan de horizon.

“Heel cool om naast deze twee mannen te zitten”, vertelde Van Liere van achter de tafel tijdens de persconferentie zittend naast Edward Gal en Hans Peter Minderhoud na afloop van het NK Dressuur. In de eerste observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen en bij haar debuut op het NK senioren overtuigde Van Liere met de bronzen medaille met de hengst Hermès. In de Grand Prix Spécial eindigden ze op de vierde plaats met een score van 75,851%. In de finale verzekerden ze zich van de bronzen medaille met een waardering van 81,025% voor de kür op muziek.

Hermès

Van Liere kent de negenjarige goedgekeurde KWPN-hengst door en door. Al vanaf zijn derde jaar heeft ze de hengst onder het zadel en in training. In 2018 lieten Van Liere en Hermès internationaal van zich horen met de bronzen medaille op WK jonge dressuurpaarden. “Hermès heeft een mooie toekomst voor zich. Hij heeft echt de talenten voor de Grand Prix”, vertelde Dinja destijds.

Een vooruitziende blik van de amazone die met de hengst begin februari van dit jaar bij de Kader & Uitzendingswedstrijd in Tolbert debuteerde in de Grand Prix en daar gelijk de tweede proef wist te winnen. Twee weken later in De Meern deed ze dat ook met Hermès, al was het toen in haar allereerste Grand Prix Special die ze reed.

Hagen en München

Daarna koos Van Liere in overleg met bondscoach Alex van Silfhout haar eigen route op weg naar het NK Dressuur. Ze nam deel aan de Duitse concoursen van Hagen en München. “Ik heb twee super paarden en nu ik deze heb wil ik ook graag in Duitsland rijden bij de top van de sport. Wij zoeken de concurrentie op en dat heeft heel goed uitgepakt”, verklaarde ze die keuze.

In München reed Van Liere zich tussen de Duitse top. Met de merrie Haute Couture werd ze tweede in de Grand Prix en in de Grand Prix Spécial. In een top-veld met het Duitse Olympia-kader reed Van Liere de hengst Hermès twee keer naar de vijfde plaats op viersterren-niveau. “Ze weten nu in ieder geval wie Dinja van Liere is. Het was een topweekend.”

Dankzij de internationale resultaten veroverde Van Liere en plek op de longlist voor de Olympische Spelen van Tokio. “Ik houd Tokio in mijn achterhoofd, maar mijn paarden zijn nog jong. Ik probeer bij mezelf te blijven, goed te rijden en de paarden goed voor elkaar te hebben. Dan volgen de mooie wedstrijden wel deze zomer. Misschien zit daar het EK in Hagen wel bij”, vertelde Van Liere half mei na de wedstrijd in München.

Dinja van Liere met Hermes. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Landenteam Rotterdam

Maandag volgde de uitnodiging voor het landenteam op het CHIO Rotterdam, de tweede observatiewedstrijd. Het wordt voor Van Liere haar eerste landenwedstrijd. Nooit eerder nam ze deel aan een internationaal kampioenschap, anders dan bij de jonge paarden. “Ik heb internationaal ervaring opgedaan bij de U-25 en daar Grand Prix leren rijden. Maar in die tijd dat ik U-25 reed waren er nog geen Europese kampioenschappen. Dat ik nu in het team zit is mega. Ik wist dat wanneer ik een medaille zou winnen op het NK, ik in het team voor Rotterdam zou zitten. Het CHIO is een super mooi evenement om te rijden. Ik ga proberen om een zo goed mogelijk resultaat voor het team neer te zetten. Ik kijk nog niet naar Tokio.”

Van spanning heeft Van Liere nog geen last. “Ik ben juist beter als het ergens om gaat. Ik verstar niet en sla niet dicht. Ik ken ook nagenoeg geen zenuwen. Ik moet zeggen dat ik in Rieky Young ook een topcoach heb. Die zegt ook dat ik me gewoon moet focussen op mijn paard.”

Haute Couture

In Rotterdam zal Van Liere ook de merrie Haute Couture rijden. De negenjarige merrie eindigde op het NK als zesde (73,936%) in de Grand Prix Spécial en won op zondag de Grand Prix met een score van 74,638%. “In de Special was ze nog wat vlug en hectisch en het was fantastisch om te zien hoe Dinja dat een dag later al beter voor elkaar had”, vertelde bondscoach Alex van Silfhout. “Dat ze dat tijdens een kampioenschap direct aan kan passen, zegt alle over haar talent en de africhting van haar paarden. Ze heeft het echt super gedaan.”

Dinja van Liere met Haute Couture. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bijna dezelfde route

Haute Couture doet niet veel onder voor haar stalgenoot Hermès en volgde bijna dezelfde route. De merrie was als driejarige al één van de beste merries van Nederland met een geweldige score op de stamboekkeuring, de twaalfde plaats op de Nationale Merriekeuring en een topscore van 90 punten in de aanlegtest. Toen ook al onder het zadel van Dinja, die de merrie in 2017 naar de Pavo Cup overwinning reed. Van Liere veroverde toen ook het zilver met Total U.S., de kampioen van afgelopen zondag die op zesjarige leeftijd onder het zadel van Edward Gal kwam.

Joop van Uytert uit Heerewaarden is eigenaar van Hermès en van de merrie Haute Couture, die hij zelf fokte en in mede-eigendom heeft met Albert Drost. Als zevenjarige behaalde Haute Couture met Van Liere de achtste plaats op het WK jonge dressuurpaarden.

Rieky Young

Van Liere traint al een paar jaar bij Rieky Young, jarenlang ’s lands beste reining-amazone. “Ik heb een echte klik met Rieky en het matcht ook heel goed met de paarden. Zij rijdt zelf met heel veel gevoel. In de training gaat het echt om de basis: de reacties aan de hulpen, de rechtgerichtheid en de losgelatenheid. Ik ben zelf goed in de oefeningen en kan heel goed een proef aan elkaar rijden. Rieky let dan juist goed op de basis tijdens oefeningen als pirouettes, piaffes en appuyementen bijvoorbeeld. Daarnaast volg ik de kadertrainingen bij Alex van Silfhout.”

Regelen

Sinds een aantal weken zit Van Liere, nu ze op de longlist staat, in het traject richting de Olympische Spelen. Er komt heel wat op haar af. “Ik moet heel veel regelen en organiseren. Ongeacht of ik wel of niet geselecteerd word, ik ben er veel mee bezig.” Dat geldt ook voor de planning met de jonge paarden die in Uden op stal staan. “Ja, ik moet nog kijken hoe dat gaat met de selecties voor het WK. De laatste is geloof ik tijdens de Spelen.”

