Dinja van Liere’s WK-paard Leonidas naar Korea

Leonidas (Trafalgar x Alexandro P) is verkocht naar Korea. De inmiddels zevenjarige KWPN-ruin nam in 2021 op vijfjarige leeftijd deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daar stuurde zijn amazone Dinja van Liere hem naar de tiende plaats in de kleine finale.

“Verdrietig voor mij, maar wel heel mooi om te zin hoe de nieuwe ruiter meteen een klik met hem had. Hij gaat het super goed hebben daar en ik wens de nieuwe eigenaren heel veel succes met dit fantastische paard”, aldus Van Liere.

Leonidas was succesvol in meerdere jonge paarden-wedstrijden. Zo won hij in 2020 een selectiewedstrijd van de Subli Cup en werd het jaar daarop vijfde in de Pavo Cup-finale.

Bron: Horses.nl/Insta Dinja van Liere Dressage