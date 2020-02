Dion Johnson DVB ingeslapen

Dion Johnson (Johnson x Ferro), het Intermédiaire II-dressuurpaard van Marlies van Baalen, is op twaalfjarige leeftijd ingeslapen. "Je hebt met zoveel plezier zoveel gewonnen! De strijd van de afgelopen dagen kon jij echter helaas niet winnen", schrijft de amazone op Facebook.

“Lieve Dion, je bent nu een ster aan de hemel.. Bijzonder was je, vanaf het eerste begin, mede vanwege jouw extreem sensibele karakter. Wat was je super getalenteerd.. Het sensibele keerde zich ten goede en wat gaf jij ons als amazones een fantastisch gevoel. Je was machtig en fijngevoelig tegelijk. We hebben intens van onze samenwerking genoten!”

Successen als jong paard

De door Claartje van Andel gefokte Dion Johnson, kwam op jonge leeftijd al terecht bij Dressuurstal van Baalen. Onder het zadel van Lisanne der Nederlanden was hij succesvol in verschillende jonge paarden-wedstrijden en won daarna zilver in de klasse Z2-dressuur op de Hippiade 2014 en won het winterseizoen daarna wederom zilver op de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Licht.

Carrière onder Van Baalen

Dat jaar vervolgende Dion Johnson zijn carrière met Marlies van Baalen in het zadel. Ze wonnen zilver op het NK Dressuur in de Lichte Tour en het jaar daarop goud op de KNHS Indoorkampioenschappen. Ook internationaal waren er de nodige zeges, met onder andere 79,00% in de Intermédiaire I kür op muziek op CDI Darmstadt.

Bron: Horses.nl/Facebook