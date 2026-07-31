DJ’s Her Royal Hailey, Kents Diamond en HRB Jupiter JV winnen DPC-selectiewedstrijd Lunteren

De selectiewedstrijd van het Dutch Pony Championship in Lunteren stond opnieuw garant voor een dag vol kwaliteit, talent en veelbelovende jonge dressuurpony’s. De wedstrijd werd verreden tijdens de Centrale Keuring van het NNFPS (Nederlands New Forest Pony Stamboek), waardoor sport en fokkerij op een prachtige manier samenkwamen.

Eline Korving Door

De verrichtingen werden beoordeeld door Paulien Alberts, lid van het vaste DPC-jurypanel, samen met gastjurylid Denise Nekeman. Zij keken niet alleen naar de kwaliteit van de basisgangen, maar ook naar souplesse, harmonie, exterieur en de algemene indruk. .

Overwinning voor DJ’s Her Royal Hailey bij vierjarigen

Bij de vierjarige pony’s ging de overwinning overtuigend naar de NRPS-merrie DJ’s Her Royal Hailey (v. His Royal Badness DK), voorgesteld door Jaley van der Wetering. De elegante merrie maakte indruk met haar constante verrichting en haar natuurlijke balans. Vooral de samenwerking met haar amazone sprong eruit. De jury beloonde haar met 9’s voor Gehoorzaamheid & Souplesse, Harmonie en Algemene Indruk, aangevuld met meerdere 8,5’en voor de basisgangen en het exterieur. Met een totaalscore van 85 punten schreef zij overtuigend de rubriek op haar naam.

De tweede plaats was voor de NWPCS-hengst Pierrot van den Hout (v. Amalia’s Pieter), gereden door Whitney de Bruijn. De hengst liet zich vooral gelden in de draf, waarvoor hij een 9 ontving. Zijn krachtige bewegingen en aansprekende uitstraling leverden hem uiteindelijk 81 punten op.

Het podium werd compleet gemaakt door de NWPCS-hengst Spoorzicht’s Jersey (v. Beauty W) onder Pleun Sloof. Zijn sterke exterieur werd beloond met een 9, terwijl ook de galop en harmonie positief werden beoordeeld. De combinatie eindigde met 77 punten op de derde plaats.

Kents Diamond pakt winst bij vijfjarigen

In de grootste rubriek van de dag verschenen maar liefst zestien vijfjarige pony’s aan de start. De winst ging naar de NRPS-hengst Kents Diamond (v. Kent Nagano), gereden door Sophie van Norel. De hengst liet veel kwaliteit zien in de bewegingsonderdelen en viel vooral op met een krachtige 9 voor de draf en een 9 voor de galop. Dankzij zijn constante verrichting en fraaie totaalbeeld behaalde hij 85,5 punten.

De tweede plaats was voor de NNFPS-ruin Vida Loca (v. Hattrick Collin), voorgesteld door Noë-Joy Beerens. De jury waardeerde vooral de fijne samenwerking tussen pony en amazone. Zowel Gehoorzaamheid & Souplesse als Harmonie werden beloond met een 9, wat resulteerde in een fraaie eindscore van 84 punten.

Op de derde plaats eindigde de NRPS-ruin Olde’s Hoeve Golden Dreamboy (v. Damenheld), gereden door Jaley van der Wetering. Zijn galop sprong er met een 9 duidelijk uit, evenals zijn sterke exterieur. Met 82 punten mocht de combinatie plaatsnemen op het podium.

Kents Diamond (v. Kent Nagano) Foto: DPC Lunteren

HRB Jupiter naar hoogste dagscore zesjarigen

Ook bij de zesjarigen lag het niveau bijzonder hoog. De overwinning én de hoogste dagscore waren voor de NRPS-hengst HRB Jupiter JV (v. His Royal Badness DK), gereden door Sophie van der Steen. De hengst presenteerde zich met veel kracht, balans en uitstraling. De jury kende hem onder meer een 9 voor de stap, een 9 voor de Algemene Indruk en een 9 voor het Exterieur toe. Met 87,5 punten was hij de onbetwiste winnaar van de dag.

De tweede plaats ging naar de NRPS-merrie Pleun EPJ (v. His Royal Badness DK), voorgesteld door Amy Bax. De merrie liet een ontspannen en zeer harmonieuze proef zien. Dat werd beloond met twee uitzonderlijke 10’en voor Gehoorzaamheid & Souplesse en Harmonie, naast een 9 voor de Algemene Indruk. Met een totaalscore van 86 punten bleef zij slechts anderhalf punt achter de winnaar.

De derde prijs was voor de NRPS-hengst Don Allegro (v. Cassanova du Bois), gereden door Pip Fredrikze. De hengst liet een constante verrichting zien met een fraaie 8,5 voor de stap en een keurige reeks achten voor de overige onderdelen. Zijn verzorgde presentatie leverde hem 81 punten en een verdiende podiumplaats op.

HRB Jupiter JV (v: His Royal Badness DK) Foto : DPC Lunteren

Laatste selectiewedstrijd

De laatste selectiewedstrijd vindt plaats op 12 augustus in Lunteren. Deze selectie wordt gelijktijdig verreden met de Centrale Keuring van het NRPS. De beoordelingen zijn die dag in handen van Bart Bax, lid van het vaste DPC-jurypanel, en gastjurylid Rosalinde Heck. Voor de deelnemers is dit de allerlaatste mogelijkheid om zich te plaatsen voor de grote dressuurfinale van het Dutch Pony Championship.

Bron: Persbericht