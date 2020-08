Doek valt voor ‘Dressage at Hickstead’

Na bijna dertig jaar is er is een einde gekomen aan 'Dressage at Hickstead'. Dat heeft Grand Prix-ruiter en organisator Dane Rawlins bekend gemaakt. "Het was een heel erg moeilijke beslissing", vertelt Rawlins aan Eurodressage.

“2020 heeft bij veel mensen voor een boel problemen gezorgd”, zegt Rawlins. “Het is al een aantal jaren financieel uitdagend om Dressage Hickstead te organiseren. Ondanks alle steun van dressuurliefhebbers – zowel financieel als in de vorm van vrijwilligerswerk – is er elk jaar een groot financieel gat dat moet worden opgevangen door mijn familie en mij. Helaas heb ik moeten concluderen dat wij die financiële last niet langer kunnen dragen. “

Dressage at Hickstead is al 27 jaar het toneel van CDIO Nations Cups en verschillende kampioenschappen, andere CDI’s en nationale wedstrijden werden er georganiseerd.

Bron: Eurodressage