Dominique Filion en Lichte Tour-paard Dantano uit elkaar: ‘Het is even huilen’

Dominique Filion vormt niet langer een combinatie met Dantano (Diamond Hit x Brenano II), die ze reed voor Eugene Reesink. Met deze bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst was Filion uiterst succesvol in de Subtop. De elfjarige Dantano is verkocht naar Amerika en gaat daar ook ingezet worden in de fokkerij.

Dantano werd bij Filion uitgeprobeerd door de Olympische amazone Lindsay Kellock en nieuwe eigenaresse is Melissa Schiff. “Na de Olympische Spelen in Tokio kwam Lindsay naar Nederland om paarden te zoeken. Ze heeft Dantano twee keer uitgeprobeerd en zei toen: ja, dit is hem!”, vertelt Dominique Filion. “Ik denk dat het wel goed komt want Dentano is echt een schatje.”

Traantje gelaten

Filion kreeg de hengst met oog op de verkoop op stal maar heeft het toch moeilijk met het vertrek. “Je krijgt er toch een band mee en als zo’n paard vertrekt, is het even huilen. We hebben het mooi afgesloten en ik gun hem een hartstikke goed leven. Hij kwam voor de verkoop en ik heb wel een traantje gelaten. Maar het is oké zo”, relativeert Filion het afscheid. “Als een paard goed Lichte Tour loopt, zijn ze meestal klaar voor de verkoop. En ik ben heel blij dat hij naar Amerika gaat, dat is toch leuker dan bijvoorbeeld Azië.”

Vooraan in de Subtop

Filion kreeg Dantano anderhalf jaar geleden te rijden en het duo deed steeds vooraan mee in de Subtop. In het ZZ-behaalden ze dikke scores boven de zeventig procent en in 2020 namen ze deel aan het NK Dressuur. Daarna volgde de overstap naar de Lichte Tour en ook op dat niveau gingen de 70 plus-scores moeiteloos door.

Dominique Filion met Dantano. Foto: Foto4U

Bron: Horses.nl