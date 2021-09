Dominique Filion koopt eigen stal: ‘Echt een droom die uitkomt’

Nadat Dominique Filion op verschillende locaties stallen huurde en ook een periode gevestigd was in Rusland en Duitsland, gaat ze nu opnieuw verhuizen. Nieuwe plek wordt President Dressage Stables in Stad aan 't Haringvliet, die Filion gekocht heeft van Carolyn de Roo - Kooiman. Met een eigen stal gaat Filions grote droom in vervulling.

De afgelopen twee jaar was Dominique Filion gevestigd in Zeewolde. “Ik stond hier heel goed maar het was geen geheim dat ik graag een eigen stal wilde. Ik heb rondgekeken maar alles was heel ver weg. Ik wist helemaal niet dat President Dressage Stables te koop was, maar afgelopen dinsdag zag mijn vriend Alexander een advertentie op internet staan”, legt Filion uit.

Heel snel

Daarop ging Filion de stal, waar ze jaren geleden ook een periode als stalamazone reed, bekijken en besloot dezelfde dag een bod te doen. “Het is heel snel gegaan en ik heb net gehoord dat het bod geaccepteerd is. Ik ben hier echt heel blij mee en kan het nog maar nauwelijks geloven. We kunnen er ook bij gaan wonen, dit is echt een droom die uitkomt. Het is nog maar net rond en we gaan kijken wanneer we erin kunnen. Ik denk in december of januari en ga in de tussentijd nadenken over een nieuwe naam voor de stal.”

Complete stal

Het complex in Stad aan ’t Haringvliet ligt op ruim 3,6 hectare grond en daar krijgt Filion de beschikking over 32 boxen, een binnenbaan, twee buitenbanen, een overdekte longeercirkel, een overdekte 6-paards stapmolen, een galoppeerbaan, zandpaddocks, weides, een gastenverblijf en een vrijstaand woonhuis. “Het is een heel complete stal en ik blijf doen wat ik nu doe: paarden opleiden, uitbrengen op wedstrijden en verkoop in het hogere segment.”

Oma en opa

Filion is ook blij dat haar nieuwe plek gelegen is op drie kwartier rijden van haar voormalige woonplaats Roosendaal. “Mijn ouders zijn naar Spanje verhuisd en mijn oma en opa wonen nu in het huis van mijn ouders in Roosendaal. Mijn oma en opa zijn heel belangrijk voor mij maar nu zie ik ze door de afstand vanaf Zeewolde niet zo veel. Maar als ik straks in Stad aan ’t Haringvliet woon, is dat gelukkig dichtbij.”

Overal aarden

Eerder was Filion op een flink aantal verschillende plekken in Nederland en daarnaast ook in het buitenland gevestigd. “Ik kan overal aarden. Als er maar paarden en een rijbaan zijn”, zegt ze lachend. “En als ik Rusland kan overleven gaat dit me ook lukken. Ik zal wel weer even moeten wennen maar dat gaat me normaal gesproken vrij makkelijk af. Ik had me voorgenomen om alleen wéér te verhuizen als dat naar een eigen stal was. Daar heb ik me aan gehouden.”

