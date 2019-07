Dominique Filion weg bij Judy de Winter

Toen Dominique Filion na een periode in Rusland en Duitsland terugkeerde naar Nederland nam ze haar intrek bij Judy de Winter. Filion bracht een groot aantal Winter-paarden, waaronder de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro), zeer succesvol uit in de sport en had in Strijen ook haar eigen trainingspaarden gestald staan. Na een periode van negen maanden is aan die samenwerking nu een einde gekomen. Filion gaat zich zelfstandig vestigen in Zeewolde.

Dominique Filion bracht voor Judy de Winter ook Diego (v. Flemmingh), Grand Amour (v. United), Endymion KS (v. Wynton) en Chardonnay (v. Winningmood) uit in de Subtop en daarnaast trainde ze verschillende paarden die nog niet mee op concours waren geweest. Inmiddels zijn al deze paarden verkocht. Op CDI Deauville, waar Filion vorige week met haar eigen Dastan (v. Sydney) na vier jaar haar internationale rentree maakte, ging ze nadenken over haar toekomst.

Allerleukste

“Ik leef echt voor de wedstrijden en dat vind ik het allerleukste wat er is. Dat is wat ik écht wil. Bij Judy reed ik de wedstrijden snel tussendoor omdat er dan op stal weer klanten stonden te wachten. Dat was best moeilijk. Daarnaast wil ik heel graag weer meer kunnen doen zoals lessen en clinics geven. Dat vond ik altijd heel leuk om te doen en dat mis ik heel erg. Er was gewoon geen tijd voor”, legt Filion uit.

Goede moment

Nu alle paarden die Filion bij De Winter reed verkocht zijn, zag ze dit als het moment om de knoop door te hakken. “Omdat alle paarden die ik bij Judy reed verkocht zijn, denk ik denk dat dit het goede moment is. Voor mijn staan de wedstrijden voorop, ook internationaal. Judy wil verkopen en dat begrijp ik ook wel maar dat is niet wat ik als droom heb. We hebben het samen leuk gehad en het goed gedaan en ik heb er ook veel geleerd. Maar nu is het tijd om een nieuwe weg in te gaan.”

Zó vaak verhuisd

Die nieuwe weg houdt in dat Filion zich per 15 augustus zelfstandig vestigt op stal De Eemvallei in Zeewolde. “Ik wil heel graag die kant uit en het het is een hele leuke stal. Ik begin met tien à twaalf boxen en wil naast het lesgeven ook weer paarden van eigenaren gaan trainen. Ik zie dit als een enorme kans en kan hier alles doen wat ik vroeger al deed.” Filion verandert niet alleen van stal maar gaat ook zelf verhuizen van Noord-Brabant naar ’t Gooi. “Ik ben al zó vaak verhuisd”, zegt ze lachend. “Ik pas me overal aan en red me wel.”

Four Legends

Hoewel de wegen van Filion en De Winter scheiden, is het wel de bedoeling dat Filion de hengst Four Legends blijft rijden. “Hij blijft bij Judy op stal en moet daar ook dekken. Het idee is om hem vier keer per week te rijden. Ik heb best veel tijd in hem gestopt. Dat wil ik ook niet zomaar weggooien en Judy wil ook graag dat ik hem blijf rijden. En ik denk dat het straks een goed Grand Prix-paard kan worden.”

Jammer en onverwacht

Voor De Winter komt de beslissing van Filion hard aan. “Ik vind het heel erg jammer en had het niet verwacht. Het is even hard schrikken”, vertelt De Winter. “Dominique kan zo goed rijden en ieder paard groeit onder haar. De wedstrijdresultaten en hoe zij de paarden voor klanten voorreed zorgden er voor dat ze zo snel verkocht werden. Four Legends hoeft nooit verkocht maar ik begrijp dat het voor Dominique te weinig is om alleen op dat paard te wedden. Ik hoop dat het gaat lukken dat ze hem kan blijven rijden. Hij heeft natuurlijk meerdere ruiters gehad maar nog nooit iemand waarmee het zó goed past en klikt. Ze maakt hem heel bijzonder, daar kan geen andere ruiter aan tippen.”

Groot gemis

Bij De Winter staat de handel voorop. “Ik was druk bezig weer nieuwe paarden voor Dominique te zoeken. Maar daar gaat tijd in zitten waardoor er nu een soort break was. Ik begrijp de keuze van Dominique maar dacht dat ik het goed voor elkaar had en nu is het weer over. Nu laat ik het even helemaal los en ga daarna denken hoe verder. Misschien gaat er wel weer een mooie nieuwe deur open maar ik weet zeker dat dit een groot gemis gaat worden.”

Bron: Horses.nl