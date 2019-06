Dominique Filion ziet lievelingspaard vertrekken

Dominique Filion vormt niet langer een combinatie met Winters Diego (v. Flemmingh), die ze reed voor Judy de Winter. Met deze elfjarige ruin was Filion uiterst succesvol in de Subtop. Diego is verkocht naar Rusland en gaat daar zijn carrière voortzetten onder een jeugdamazone.

“De nieuwe amazone heeft Diego één keer uitgeprobeerd en toen was hij verkocht. Ze was er helemaal verliefd op”, vertelt Dominique Filion. “Diego heeft bijna nooit onder de zeventig procent gelopen en ik weet zeker dat hij het met haar ook goed gaat doen.”

Snel gegaan

Onder Filion liep Diego steeds vooraan mee in de Subtop. Vorig jaar debuteerden ze in het ZZ-Zwaar en afgelopen februari volgde de overstap naar de Lichte Tour. “Hij was echt mijn lievelingspaard en heeft daarnaast ontzettend veel gewonnen. Zo snel als onze carrière is gegaan, zo snel is hij ook verkocht. Zeker heel jammer, maar ja, we gaan weer verder met andere paarden.”

Afscheid met drie keer 70 plus

De laatste wedstrijd van het nu gescheiden duo was de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten van vorige maand. Daar behaalden ze met 70,59% in de Prix St. Georges, 71,91% in de Intermédiaire I en 76,938% in de kür drie keer de tweede plaats.

Bron: Horses.nl