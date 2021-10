Dominique Filion ziet ook Joey vertrekken: ‘Sportief gezien heel jammer’

Onlangs moest Dominique Filion afscheid nemen van Dantano (Diamond Hit x Brentano II) en nu is ook Joey v.d. Fuik (Everdale x Pion) verkocht. Daarmee verliest de amazone in korte tijd twee paarden waarmee ze uiterst succesvol uitkwam in de Lichte Tour.

Dominique Filion kreeg Joey v.d. Fuik anderhalf jaar geleden te rijden. Het duo begon in het Z2 en maakte vorig jaar september de overstap naar het ZZ-Zwaar. Daarin behaalden ze scores rond de 70 procent en afgelopen juli volgde de overstap naar de Lichte Tour. Met fraaie scores liep de zevenjarige Everdale-zoon ook op dat niveau bovenaan mee.

NK Dressuur

Filion nam met Joey deel aan het NK Dressuur van afgelopen augustus en kwalificeerde zich ruimschoots voor de grote finale. Daarin kwam de combinatie niet aan de start omdat Filion zichzelf versloeg met Belconi (Belissimo M x Rubin Royal) en zodoende dat paard koos voor de kürfinale, die ze overigens won.

Vanaf eerste moment

Filion reed Joey voor Vincent van Gasselt, haar stalgenoot in Zeewolde. “Toen ik Joey te rijden kreeg, had hij nog nooit een wedstrijd gelopen. Maar ik vind het heel fijn om dat vanaf het eerste moment zelf te doen. Hij is nog heel jong maar echt een knap paard met drie goede gangen. En hij kijkt nergens naar, dat is fijn rijden”, vertelt Filion.

Blijft in eigen stal

“We hebben nog nooit slechte scores behaald dus het was ook heel leuk om met hem op wedstrijd te gaan. Ik ga hem echt missen”, vervolgt Filion die de teugels nu heeft overgedragen aan nieuwe eigenaresse Nikita Buis. Zij hoopt hem straks bij de young riders uit te kunnen brengen. Joey blijft op stal staan in Zeewolde waar voormalig eigenaar Van Gasselt de nieuwe combinatie gaat begeleiden. “Joey blijft in zijn eigen stal, dat is super fijn voor hem. Maar ik vind het wel moeilijk om Joey te zien maar niet meer te kunnen rijden.”

Flinke aderlating

Het vertrek van twee Lichte Tour-paarden in korte tijd is in sportief opzicht een flinke aderlating voor Filion. “Aan de ene kant ben ik er blij mee. Het betekent dat ik iets goed heb gedaan, andere ruiters reden er zo mee weg en ik heb mensen blij gemaakt. Maar aan de andere kant is het wel zo dat ik er een beetje verdrietig om ben. Met Joey kwam ik inmiddels best goed de Prix St. Georges-proef door en ik wilde graag de selecties rijden voor Jumping Amsterdam. Dus sportief gezien is het wel jammer. Dat heeft even tijd nodig om te slijten.”

Dominique Filion met Joey v.d. Fuik. Foto: Alexander Kotodyan

Bron: Horses.nl