Don Johnson FRH met pensioen

Don Johnson FRH (Don Frederico x Warkant) heeft zijn carrière afgesloten met twee overwinningen op CDI Frankfurt. In mei dit jaar kondigde Isabell Werth al aan dat de bijna achttienjarige ruin na negen jaar (!) internationaal Grand Prix met pensioen mag. Werth bracht de Hannoveraan dit jaar vijf keer aan start en won zeven proeven.

In 2011 liep Don Johnson FRH zijn eerste internationale Grand Prix onder het zadel van Werth. Anderhalf jaar later liep hij op CDI Wenen zijn eerste score van meer dan 80% bij elkaar. In 2013 bracht Werth hem aan start in de Wereldbekerfinale (vijfde) en in 2015 op het Europees kampioenschap in Aken (zevende).

Daarna reed Werth de ruin niet meer op grote kampioenschappen, maar hij won wel vrijwel alle proeven waaraan hij deelnam.

Bron: Horses.nl