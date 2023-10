Dong Seon Kim haalt Bohemian naar huis: ‘Patrik Kittel heeft ons nooit een aanbod gedaan’

Kort nadat Sportpferde Galleria, het bedrijf van de Koreaan Dong Seon Kim via Eurodressage een veiling van onder andere Bohemian (v. Bordeaux) aankondigde, plaatste Patrik Kittel een emotionele post op social media. De Zweedse ruiter meldde onder andere hard gewerkt te hebben om Bohemian van een veiling te redden met de hulp van sponsoren of door een goed tehuis voor hem te vinden. Sportpferde Galleria komt nu met een officiële verklaring: "Patrik Kittel heeft ons nooit een aanbod gedaan".

Sportpferde Galleria plaatste gisteren drie berichten op social media. In het eerste bericht wordt er uitgebreid gereageerd op de situatie rondom Patrik Kittel en Bohemian.

Verkopen soms onvermijdelijk

“Voor degenen onder u die Sportpferde Galleria niet kennen; dierenwelzijn heeft onze hoofdprioriteit. Bukowski is daar het levende bewijs van, ons paard, dat in 2016 deelnam aan de Olympische Spelen, is 24 jaar oud en geniet bij ons van een vredig pensioen. Echter is ons bedrijf erop gericht om winst te maken, net als de meeste andere bedrijven in deze sector. Daarom is het soms onvermijdelijk om paarden te verkopen.”

Weggeven

“Het maakt niet uit hoe rijk we zijn, we moeten – net als iedere andere stal – af en toe paarden verkopen. Helaas moeten sommige oudere paarden snel verkocht worden, voordat ze waarde verliezen. Wij zijn er zeer zeker van dat de heer Kittel zijn dure verkooppaarden nooit aan een ruiter zou weggeven en ‘voor altijd’ zou blijven wachten totdat het paard verkocht wordt, zonder het recht het paard terug te brengen.”

Afkeur voor onware woorden

“Dit is wat dhr. Kittel van ons vroeg. Eigenlijk wilde hij dat we hem Bohemian zouden schenken, maar in het geval het paard kreupel zou worden of zou komen te overlijden, zou hij niet verantwoordelijk zijn. Wie zou bij zijn volle verstand met deze voorwaarden akkoord gaan? En nu geeft dhr. Kittel ons bedrijf de schuld dat we hem Bohemian ten onrechte hebben afgenomen. We keuren deze onware woorden van dhr. Kittel af.”

Beschuldigingen egoïstisch en arrogant

“In plaats van Bohemian aan dhr. Kittel te schenken, zouden we liever een jeugdruiter- of amazone die een sponsor nodig heeft steunen. Net zoals we dat met onze ruiter Mate Garai doen, die met onze eigen Galleria’s Vincent Maranello zijn eerste EK heeft gereden. Daarom vinden wij de beschuldigingen dat we Bohemian van dhr. Kittel hebben afgenomen niet alleen oneerlijk, maar ook volkomen egoïstisch en arrogant.”

Nooit een aanbod gedaan

“Dhr. Kittel heeft ons zelfs nooit een aanbod gedaan om Bohemian te kopen, zoals hij ten onrechte beweert in zijn Instagram-post op 27 oktober. We zijn er heel zeker van dat, als hij zo verliefd was op Bohemian, zoals hij in zijn bericht beweert, hij zich het zou kunnen veroorloven of ons om een korting zou kunnen vragen. Dat heeft dhr. Kittel echter nooit gedaan.”

Welzijn

“Bij Sportpferde Galleria komen al onze paarden buiten, op gras- of zandpaddocks of op de aqualoopband. Ze komen meerdere keren per dag hun stal uit en worden respectvol behandeld. Misschien is het niet zo luxe als de stal van dhr. Kittel, maar we zijn ervan overtuigd dat onze paarden blij zijn. Iedereen is welkom om onze stal te bezoeken, om onze paarden te bekijken en het zelf te ervaren.”

Veiling vs. privéverkoop

In het tweede bericht reageert Sportpferde Galleria op de beschuldigingen rondom de veiling. “Als er talloze ruiters zo’n gevoelig paard komen uitproberen, is dat natuurlijk slecht voor het paard. Maar uit ervaring weten we dat er in grote handelsstallen dagelijkse talloze mensen komen om paarden uit te proberen. Sommige paarden worden zelfs meerdere uren per dag gereden als er op één dag meerdere klanten langskomen.”

Minder stressvol

“Het is onvermijdelijk dat verschillende ruiters het paard gaan proberen. Wij zijn echter van mening dat het voor Bohemian veel minder stressvol is om een geplande testrit te organiseren met alleen vooraf geselecteerde ruiters op een gecontroleerd tijdsbestek, vergeleken met het leven dat hij zou hebben gehad op dhr. Kittels stal, met willekeurige klanten die hem mogelijk meerdere keren per dag zouden rijden.”

Kittel loopt commissie mis

In dezelfde post noemt Sportpferde Galleria dat een veiling voor de koper eerlijker is, omdat er geen dealers en trainers zijn die commissies binnen proberen te halen. “Deze vaak oneerlijke commissie (die dhr. Kittel nu helaas dus niet verkrijgt), is een reden waarom veel dressuurruiters en -eigenaren onze sport vaak beu zijn. Via een veiling zou deze commissie niet bestaan. En als de volgende eigenaar van Bohemian hem tegen een eerlijke prijs zou kopen, zou het geld dat ze bespaarden op een commissie beter besteed kunnen worden voor het welzijn van het paard.”

In de derde post geeft Sportpferde Galleria aan dat het de situatie betreurd, maar dat Bohemian inmiddels ’thuis’ in Mönchengladbach is.

Bron: Horses.nl/Instagram