Dong Seon Kim: ‘Ik kan nooit van mijn leven rijden zoals Cathrine’

Nadat Galleria's Bohemian (Bordeaux x Samarant), de Olympische troef van Cathrine Laudrup-Dufour begin dit jaar verkocht werd aan Dong Seon Kim, waren alle ogen gericht op de nieuwe combinatie die debuteerde op het Global Dressage Festival in Wellington. De prestaties van het kersverse duo waren veelbesproken maar dat deert Kim niet. "Ik kan nooit van mijn leven rijden zoals Cathrine, dus ik voel geen druk."

“Ik probeer het gewoon op mijn manier te doen en er het beste uit te halen”, vervolgt de Koreaanse ruiter Dong Seon Kim. “Ik ben geen profruiter en ik wil mezelf niet met hen vergelijken.”

Speciaal karakter

“Bohemian werd vanaf zijn vijfde door Cathrine gereden dus hij is gewend aan haar manier van rijden en trainen. En hij heeft ook een beetje een speciaal karakter. Nu, na bijna twee maanden en meerdere proeven, denk ik dat ik Bohemian een beetje beter ken.”

Veel te ingewikkeld

Kim had in gedachte om de kür van Laudrup-Dufour met Bohemian te rijden maar moest daarop terugkomen. In plaats daarvan reed hij de kür van zijn voormalige Grand Prix-paard Belstaff. “Ik heb Cathrine’s kür geprobeerd maar die was veel te ingewikkeld, dus ik moest het een beetje makkelijker maken. Ik denk dat ik deze kür nog een beetje moet aanpassen om wat extra punten te krijgen.”

