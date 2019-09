Door kanker getroffen Olympisch amazone (65) vecht zich terug de ring in

Afgelopen weekend maakte Julie Brougham na een jaar afwezigheid haar rentree tussen de witte hekjes. De Nieuw-Zeelandse amazone keerde na de Wereldruiterspelen van vorig jaar in Tryon ziek naar huis met kramp in haar maag. Een maand later werd geconstateerd dat ze een agressieve en zeldzame vorm van baarmoederkanker had. Daarop volgden zes sessies chemotherapie. Meerdere spoedoperaties leidden ertoe dat de amazone nu permanent een stoma draagt.

Er waren dagen dat de amazone er veel moeite mee had om het kleine stukje van haar huis naar de stallen te kunnen lopen en ze verloor wegens het gebrek aan eetlust veel gewicht. “Maar Steiny (haar Olympische partner Von Feinsten, red.) heeft een heel belangrijke rol in mijn herstel gespeeld. Zelfs als ik me slecht voelde kon ik hem nog rijden, omdat we elkaar zo goed kennen”, vertelt ze aan Newsroom.

Wil om door te gaan

Ondanks alle tegenslagen zette Brougham alles op alles om weer de ring in te kunnen gaan en schreef zich in voor het Dressage Central Districts Championship in Palmerston North. Voor aanvang was ze meer bezorgd om haar paard, dan om zichzelf. “Steiny ging erg goed, maar hij was natuurlijk een jaar thuis gebleven. Ik maakte me er best zorgen om dat hij zich wellicht wat kwetsbaar zou voelen in die atmosfeer, voor het oog van de juryleden.”

‘Nog steeds de wedstrijdamazone’

De zorgen waren voor niets en Brougham zette een fantastische proef neer, die haar de overwinning opleverde. “Ik voel me nog steeds als de wedstrijdamazone die ik was. Ik wil het nog steeds goed doen, ik wil nog steeds willen en wil nog steeds hoge cijfers krijgen.” Toch was ze iets wat teleurgesteld dat ze net de 70% niet aantikte. “Ik weet dat het een beetje sneu is. Ik zou trots moeten zijn dat mijn paard een foutloze proef liep en iedereen het fantastisch vond. Maar de sporter in me wil het altijd heel, heel goed doen.”

Masterclass Carl Hester

Het volgende evenement op de agenda is de Equidays Mystery Creek, waar Brougham deelneemt aan een clinic van Carl Hester. Daarnaast hoopt de amazone volgend jaar februari haar internationaal rentree te maken. “Deze overwinning was zeker niet onze laatste”, besluit ze.

Bron: Newsroom