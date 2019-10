Door Schockemöhle en Linsenhoff in 2018 geveilde Totilas-zoon nu naar Kellock

Lindsay Kellock heeft de zevenjarige Tu Le Merite (Totilas x Sarkozy) onder het zadel gekregen. Haar cliënt Lisa Apa heeft de Hannoveraan voor Kellock aangeschaft in de hoop dat hij haar volgende teampaard gaat worden. Tu Le Merite werd vorig jaar door Paul Schockemöhle en Ann-Kathrin Linsenhoff voor het goede doel geveild op de Horse & Dreams online veiling. Daar bracht hij toen 130.500 euro op.

Kellock zelf is heel enthousiast over haar nieuwe aanwinst. “Hij is heel gaaf en ik kijk echt naar de toekomst uit. Ik vind dat hij best wel op z’n vader lijkt”, aldus Kellock aan Eurodressage. Kellock heeft een fantastisch jaar achter de rug. Ze won met het Canadese team goud op de Pan American Games met Floratina (Fidertanz I x Rubin Royal) en won daarna twee wereldbekerwedstrijden met Sebastien (Sandro Hit x Fidermark).

Bron: Eurodressage/Horses.nl