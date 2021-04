Dorothee Schneider: ‘Ik hoop halverwege mei weer te kunnen starten’

Tien dagen de tragedie op CDN Pforzheimer, waar Dorothee Schneider haar Grand Prix-merrie Rock'n Rose verloor en zelf een gebroken sleutelbeen opliep, ging SWR Sport bij haar op bezoek. De Duitse topamazone houdt rust en draagt een mitella om de genezing van de breuk te bevorderen, maar ze is niet van plan om de Olympische Spelen aan zich voorbij te laten gaan. "Ik hoop halverwege mei weer te kunnen starten in München, maar dat hangt natuurlijk wel van het verloop van de genezing af."

Mentaal kan Dorothee Schneider het altijd nog niet bevatten, maar ondertussen probeert ze positief te blijven. “Ik denk dat ik over twee of drie weken weer in het zadel kan zitten. Maar, ik heb betere tijden gekend.” Haar echtgenoot en manager Jobst Krumhoff voegt daar aan toe: “De breuk is natuurlijk een beperking op de voorbereiding, maar de droom van de Olympische Spelen staat niet ter discussie.”

Buitengewoon pijnlijk

Voor de Spelen moet Schneider niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterk zijn. “Mijn vrouw is een emotioneel persoon en voor haar weegt het verlies van Rock’n Rose zwaarder dan de blessure. De blessure is te genezen”, vertelt Krumhoff. De merrie overleed aan een interne bloeding, het gevolg van een aortaruptuur. Dat blijft een buitengewoon pijnlijke herinnering voor Schneider.

Bron: SWR Sport