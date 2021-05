Dorothee Schneider terug in het zadel

Drie weken na het het tragische overlijden van haar Grand Prix-merrie Rock'n Rose op CDN Pforzheimer, is Dorothee Schneider weer begonnen met rijden. De amazone liep bij de val een gebroken sleutelbeen op. Dankzij een op maat gemaakt neopreen vest van de Duitse teamarts Dr. Manfred Giensch, kan Schneider de training weer oppakken en zich concentreren op de voorbereiding op de Olympische Spelen.

Schneider deelt op Instagram een video van haar toppaard Showtime FRH. “Je ziet het goed, ik zit weer in het zadel van Showi! We zijn weer fanatiek aan het trainen en ik hoop dat we snel weer op concours kunnen gaan, zodat we er bij kunnen zijn op de Olympische kwalificaties”, schrijft de Duitse enthousiast.

Magisch vest

“Dat ik ondanks dit letsel weer kan rijden, dank ik aan een geweldig team van doktoren, therapeuten en jullie bemoedigende woorden, maar ook aan het magische neopreen vest van onze teamarts Dr. Giensch. Het beschermt zowel mijn sleutelbeen als ribben en zorgt ervoor dat ik geen grote bewegingen met mijn arm hoef op te vangen.”

