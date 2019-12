Dorothee Schneider vindt toekomstpaard in Governor-dochter Karlijn V

De foor Arie Verkuijlen gefokte merrie Karlijn V (Governor x Juventus) is aangeschaft door de zussen Gabriele en Eva Maria Kippert en wordt ter beschikking gesteld aan Dorothee Schneider. De nog vierjarige merrie is een halfzus van het internationale dressuurpaard Uvender V (v. Krack C). Daarnaast worden nog nakomelingen uit dezelfde moeder in Nederland in de Subtop uitgebracht.

“Karlijn is echt een droom. Ik zal haar net zoals Showi (Showtime) en Roman (First Romance) trainen en uitbrengen. Ik kijk er echt naar uit en ben Gabi en Eva Maria eeuwig dankbaar voor hun vertrouwen in mijn team en mijzelf”, liet Schneider aan Eurodressage weten.

De zussen Kippert hebben ook Schneiders Intermédiaire II-paard First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) in eigendom.

Bron: Eurodressage/Horses.nl