Dorothee Schneiders Faustus met pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Faustus (Falsterbo x Forrest xx). De vijftienjarige Hannoveraan was met Dorothee Schneider jarenlang actief op internationaal Grand Prix-niveau, maar werd dit jaar niet meer in de sport uitgebracht. De reden daarvoor is een lichte onregelmatigheid.

“In januari en februari dit jaar merkte ik dat Faustus niet meer helemaal gelijk was in zijn bewegingsafloop. Na meerdere onderzoeken verspreid over het afgelopen jaar, is er helaas niets veranderd of verbeterd. Daarom hebben de familie Heicke en ik besloten om hem afscheid van de sport te laten nemen”, aldus Schneider.

Teamgoud

Schneider reed Faustus vanaf 2018 op het hoogste niveau en ze scoorden verscheidene keren boven de 75% in de Grand Prix en de Spécial. In de Kür lieten ze meerdere keren scores rond of net boven de 80% optekenen. Bij zijn laatste start, op CDI Frankfurt in december vorig jaar, liep Faustus naar een PR van 82,870% in de Kür. Eén van de hoogtepunten uit zijn carrière was het teamgoud op de Europese Kampioenschappen in Hagen in 2021.

Bron: Horses.nl/Insta