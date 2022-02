Dorothee Schneiders Sammy Davis Jr. naar jeugdamazone

Dorothee Schneider heeft haar internationale Grand Prix-paard Sammy Davis Jr. (San Remo x Wenckstern) verkocht. Afgelopen september zette Schneider de nu zestienjarige ruin, daags na zijn optreden op CHIO Aken, te koop op Eurodressage. Inmiddels heeft ze een nieuwe amazone gevonden in Jeannine Merit Pelzer. De 23-jarige amazone rijdt internationaal U25 met de Oldenburger hengst Don Ravel (Don Romantic x Pik Bube I) en heeft in Sammy Davis Jr. haar leerpaard voor het Grand Prix-werk gevonden.

Dorothee Schneider kreeg Sammy Davis in 2016 onder het zadel en de combinatie debuteerde een jaar later in de internationale Grand Prix. Dat debuut wonnen ze met dik 75%. Meer succesvolle optredens zorgden ervoor dat Schneider en de ruin werden opgenomen in het Duitse team voor het EK in Gothenburg. Daar behaalden ze teamgoud en werden ze zesde in de Grand Prix. In 2018 volgde op de Wereldruiterspelen in Tryon het volgende teamgoud. Het voorjaar daarvoor stuurde Schneider hem naar de vijfde plaats in de FEI Wereldbekerfinale.

Bron: St. Georg/Horses.nl