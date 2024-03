Dressuuramazone zestien maanden geschorst wegens doping

Na een positieve dopingtest op het WK van 2022 in Herning werd dressuuramazone Katarzyna Milczarek door de FEI voorlopig geschorst. Bij de Poolse amazone werd het verboden middel AAS (anabole androgene steroïden) aangetroffen, wat afkomstig bleek uit een preparaat tegen overgangsklachten. Het FEI Tribunaal heeft nu uitspraak gedaan en Milczarek een schorsing van zestien maanden opgelegd.

De inmiddels 58-jarige dressuuramazone heeft verklaard dat zij preparaten met het verboden middel heeft ingenomen om haar overgangsklachten te verlichten. Ze heeft FEI verteld dat ze verschillende medicijnen en voedingssupplementen heeft geprobeerd, omdat de symptomen van de menopauze haar dagelijks leven sterk beïnvloedden.

Humane dopingregels

Milczarek wist niet dat het preparaat dat zij gebruikte stoffen bevatte die als doping geclassificeerd waren. Na een urinetest waarin de verboden stof werd aangetroffen, werd de amazone geïnformeerd dat er sprake was van een overtreding van de humane dopingregels. Dit leidde tot een tijdelijke schorsing.

Geen nationale teamarts

Volgens Milczarek heeft het Poolse nationale dressuurteam geen nationale teamarts beschikbaar met wie de ruiters kunnen overleggen over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen. Het preparaat was gekocht bij een apotheek.

Schorsing inmiddels afgerond

Op 11 maart heeft het FEI Tribunaal uitspraak gedaan en een schorsing van zestien maanden opgelegd. Omdat Milczarek vanaf 27 september 2022 voorlopig was geschorst, is de schorsing inmiddels afgerond.

Simpele zoekopdracht

In het besluit gaf het FEI Tribunaal aan dat de amazone een duidelijke uitleg kon geven waarom de verboden stof bij haar werd aangetroffen en dat ze nooit eerder bij betrokken is geweest bij eventuele dopinggevallen. Het FEI Tribunaal benadrukte echter ook dat de amazone met een simpele zoekopdracht informatie had kunnen verkrijgen dat sporters het preparaat niet mogen gebruiken.

Lees hier het volledige besluit