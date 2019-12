Dressuurclinics Olympia Horse Show in beeld

Voor aanvang van de Wereldbeker Grand Prix afgelopen maandag stond het op de Olympia Horse Show in Londen in het teken van Dressage Unwrapped. Hier gaven Britse topruiters als Carl Hester, Gareth Hughes en Richard Davison een kijkje in de keuken. Zo reed Hughes zijn Lichte Tour-paard Sintano van Hof Olympia (Sandro Hit x Silvano N) de ring in en bracht Charlotte Dujardin de talentvolle Gio (Apache x Tango) mee.

