Dressuurgala met Kampioen tijdens CSI Ommen

De Nederlandse dressuurkampioenen zijn woensdagavond 6 juli vanaf 19.30 uur te bewonderen tijdens het dressuurgala van CSI Ommen. Onder andere Anky van Grunsven, Dinja van Liere en Bart Veeze nemen het publiek mee in hun rijkunst en opleidingsvaardigheden.

Anky van Grunsven zal met twee van haar leerlingen, Kris de Vries en Marijn de Vries de bezoekers meenemen in de opleiding van een dressuurpaard. Uit Friesland komen Marsja Dijkman en Harmina Holwerda met de zwarte parels, de KFPS dekhengsten Martzen 521 en Eise 489. Beide hengsten waren afgelopen week nog te zien in de openingsshow bij de het prestigieuze CHIO in Aken. Marsja en Harmina gaan het publiek laten genieten van een prachtige pas de deux met Martzen en Eise.

Dutch Dream in actie

Edith Chardon komt met de nog maar vierjarige in Oldenburg gekeurde KWPN’er Dutch Dream naar Ommen. Dutch Dream is een zoon van Glock’s Dream Boy x Furst Romancier x Johnson gefokt bij Ab de Lange uit Swifterbant. Amazone Edith Chardon is de dochter van de bekende vierspanfamilie Chardon. Ze studeert Diergeneeskunde en loopt stage bij de dierenkliniek van Jacques Maree in Honselerdijk. Nadine Maree en Koen Brinkman zullen het publiek meer vertellen over deze hengst en zijn opleiding.

‘Losgelaten rijden’ met Dinja

Dinja van Liere is de rising-star van de dressuurruiters van TeamNL. De amazone uit Uden debuteerde in juni 2021 op het NK Dressuur senioren met de bronzen medaille. Die pakte ze met de hengst Hermès en ze won de kleine finale, de Grand Prix, met de merrie Haute Couture. Dinja van Liere traint al een paar jaar bij Rieky Young, jarenlang ’s lands beste reining-amazone.

Dinja werd in 2022 Nederlands Kampioen met Hermès met een score van 83.55% in de Kür. Tijdens het CHIO Rotterdam, afgelopen maand, behaalde ze met Hermès in de Grand Prix een eerste plaats met een score van bijna 80 % en ook in de Grand Prix Special was er een klinkende overwinning voor Dinja en Hermès. Dinja gaat Ommen meenemen in de opleiding van een dressuurpaard waarbij de nadruk zal liggen op het ‘losgelaten’ rijden.

Jesse Drenth is ook aanwezig in Ommen, hij is begonnen met paardrijden toen hij acht jaar oud was. Toen hij twaalf was kreeg hij zijn eerste eigen pony, Andorra. Na een tijdje kwam hij erachter dat je je aan je paard moet aanpassen en er dus geen standaard manier is om met paarden te werken. Door hiermee bezig te gaan ontwikkelde hij door de jaren heen zijn eigen manier van werken. De leidraad hierin is duidelijkheid en positiviteit.

Kür met Imposantos

Bart Veeze zal de avond afsluiten. Afgelopen mei reed Bart de zevenjarige KWPN hengst Kyton naar het Nederlands Kampioenschap en haalde ook nog eens de dubbel met de negenjarige Imposantos (v. Wynton).

Imposantos, de KWPN hengst van Theo Driessen die al een hele rits aan titels behaalde (hengstencompetitie, Pavo Cup, ZZ-Zwaar-titel in 2020) heeft nu nóg een titel op zijn palmares: KNHS Kampioen in de Lichte Tour. Bart rijdt een kür op muziek met Imposantos.

De toegang tijdens het Dressuurgala met Kampioenen is gratis.