Dressuurhoed lijkt volgend jaar passé

Volgens het huidige dressuurreglement van de KNHS mag er in de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour met een hoed worden gereden. Dat gaat veranderen als het aan het dressuurforum ligt. Het forum heeft het voorstel gedaan om het dressuurhoedje per 1 januari 2021 af te schaffen. Dat houdt in dat dan het dragen van een veiligheidshoofddeksel in alle klassen verplicht wordt.