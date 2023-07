Dressuurruiter Nick van Rooyen wint drie gouden medailles op Special Olympics

Op de Special Olympics vorige maand in Berlijn, het grootste sportevenement in de wereld voor mensen met een verstandelijke beperking, kwam de sportieve droom van Nick van Rooyen uit. De dressuurruiter uit Nijverdal won maar liefst drie gouden medailles. "Dit had ik totaal niet verwacht", vertelt Nick.

De 26-jarige Nick van Rooyen rijdt sinds zijn achtste al paard. In eerste instantie bij FPG-maneges, maar sinds acht jaar rijdt hij met Tommy, het paard van zijn moeder, in de reguliere wedstrijdsport. Vorig jaar kwam Nick voor het eerst in aanraking met Special Olympics Nederland. Bij de Nationale Spelen, die gehouden werd in Twente, won hij een zilveren medaille en dat smaakte naar meer.

Dagelijks op onbekende paarden

Nick had geluk en hij werd ingeloot voor de Special Olympics World Games 2023. Helaas mocht Tommy niet mee. Bij de World Games krijgen de ruiters een paard uit het desbetreffende land toegewezen. Voor Nick geen probleem. Als daginvulling werkt hij namelijk bij Ingeborg Klooster Dressage in Mariënheem en hier zit hij dagelijks op jonge onbekende paarden.

Met kop en schouders bovenuit

Nick had geen idee wat hij kon verwachten in Berlijn en wat zijn kansen waren. Al gauw werd het duidelijk dat Nick niet veel concurrentie had. Hij stak er met kop en schouders bovenuit en dat resulteerde in drie gouden medailles op de onderdelen: dressuur, English Equitation en English Working Trail. Dit was nog nooit eerder gebeurt met ruiters van Special Olympics Nederland.

Nick van Rooyen met FBI. Foto: Rachelle Fotografie / Special Olympics Nederland

Grote verrassing

“Dit had ik totaal niet verwacht. Op één onderdeel wist ik wel dat ik goede kansen had, maar de andere twee onderdelen waren nieuw voor mij. Maar ook daarin was ik veruit de sterkste, dat was echt een grote verrassing”, vertelt Nick over zijn drie gouden medailles.

Echt insane

Autisme, ADHD en een verstandelijke beperking houden Nick niet tegen. Zijn wens en doel is om iedereen te laten zien dat je met een verstandelijke beperking net zo goed kunt worden in de paardensport als iemand die geen beperking heeft. “Niet denken ‘dat kan ik toch niet’, maar er echt voor gaan. En dan trainen, trainen, trainen, want het komt niet vanzelf. En dan krijg je drie gouden plakken mee naar huis, dat is echt wel insane”, aldus de ruiter.

Mooiste medaille

Toch zijn die gouden plakken niet het belangrijkste dat hij heeft meegenomen uit Berlijn: “Ik ben er heen gegaan zonder vriendschappen en ik kom er vandaan met heel veel vrienden én een vriendin. Dat ik in Berlijn ook de liefde heb gevonden, is nog wel de mooiste medaille.”

Ambassadeur

Nick wil graag een ambassadeur zijn voor alle ruiters met een verstandelijke beperking en hoopt dat hij de paardenwereld in Nederland wakker kan schudden. Ruiters met een verstandelijke beperking hebben ook recht op een ‘speciaal’ plekje in de reguliere paardensport.

Nick van Rooyen met hoofdcoach en moeder Jolanda. Foto: Rachelle Fotografie / Special Olympics Nederland

Bron: Persbericht / RTV Oost