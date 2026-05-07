Drievoudig Olympiër Yessin Rahmouni: ‘Nooit gedacht dat ik op zulke wedstrijden zou rijden’

Hij reed al drie Olympiades, is geboren in Haarlem maar rijdt voor Marrokkko. Als hij niet in de paarden zou zitten, zou hij de politiek in gaan. Natuurlijk hebben we het over Yessin Rahmouni. "Ik had nooit gedacht dat ik zelf op zulke grote wedstrijden zou rijden, dat durfde ik niet eens. Ik vond paarden leuk en door hard werken en zo goed mogelijk rijden ben ik toch naar de top gerold", vertelt de dressuurruiter in de serie 'Toppers van 77 jaar CHIO', van CHIO Rotterdam.

Ellen Liem Door

Yessin Rahmouni is een dressuurruiter van Marokkaanse afkomst met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij is 41 jaar en geboren in Haarlem. De Marokkaanse prinses Lalla Amina heeft het paard Floresco NRW (v. Florestan) gekocht om Rahmouni te helpen de Olympische Spelen te bereiken, nadat hij tijdens het jetskiën in gesprek kwam met koning Mohammed VI van Marokko. Hij plaatste zich als eerste Afrikaan ooit voor de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen in de dressuur. In 2021 in Tokio was hij erbij met All at Once (v. Ampère) en ook in Parijs reed Yessin Rahmouni met de hengst van Willeke Bos. Hij nam ook deel aan de Wereldruiterspelen van 2014 in Normandië.

Fulltime in paarden

Rahmouni: “Ik werk fulltime in de paarden in mijn eigen bedrijf waar ik paarden opleid en train zowel voor mezelf als voor anderen. Ook geef ik veel les. Overigens wel veel minder dan tien jaar geleden. Twee jaar terug brak ik mijn nek en dat heeft mij in laten zien dat er meer op de wereld is dan paarden. Momenteel rijd ik nog zes à acht paarden per dag voor De Droomhoeve, Stal 104, Stal Stouwehof en mezelf.”

Niet verwacht

“Al sinds ik een jaar of zestien was, kom ik op het CHIO. Ik kwam mee met Tommie Visser. Combinaties als Imke en Sunrise, Anky en Salinero en Coby en Ferro reden toen en daar keek ik heel erg tegenop. Ik heb nooit gedacht dat ik daar zelf ook eens zou rijden, dat durfde ik niet eens. Ik vond paarden leuk en door hard werken en zo goed mogelijk rijden ben ik toch naar de top gerold. Toen ik begin 20 was, ik schat in 2009, was het zover, ik mocht op het CHIO de finale van de Future Cup rijden, een initiatief voor toekomstige Grand Prix-ruiters. Ik was mega zenuwachtig, maar ik won volgens mij zelfs. Mijn paard toen was Only Society en bijzonder is dat hij verkocht werd aan de eigenaresse van mijn huidige Grand Prix-paard Kind of Magic. Ik denk dat ik inmiddels vier of vijf keer in Rotterdam heb mogen starten.”

Yessin Rahmouni met All at Once. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Veel adrenaline

“Typisch CHIO Rotterdam vind ik het moeilijke verkeer rond het concours, maar als je eenmaal binnen bent, is dat het meer dan waard. Het is anders binnen komen dan anders, zeg maar. Het concours zelf vind ik hartstikke gaaf. Het is sfeervol, heel mooi, er komen leuke mensen en het hoofdstadion is geweldig. Het is heel imponerend als je daar binnen rijdt en dat went nooit, dat geeft zo veel adrenaline. Ik ben dit jaar dan ook van plan om er weer bij te zijn. Mijn paard is er klaar voor en mijn doel is om zoveel mogelijk te genieten van weer een paard op dit niveau.”

Meedoen op allerhoogste niveau

“Mijn mooiste herinnering aan het CHIO gaat terug naar 2021. Ik behaalde met All at Once toen in de Kür een score van 71,095% en dat was een geweldige avond. Echter ook het winnen van de Future Cup was heel gaaf. Ik voelde toen toch dat ik misschien wel mee zou kunnen doen op het allerhoogste niveau. Het allermooiste dat ik ooit meegemaakt heb, is de weg naar alle Olympiades en kampioenschappen met All at Once. Je beseft pas hoe mooi dat was als het voorbij is. Overigens is het super mooi dat ik in Kind of Magic zo snel alweer een nieuw paard heb gevonden dat mee kan doen op het allerhoogste niveau, dat had ik niet durven dromen.”

Kind of Magic

Zijn huidige toppaard is Kind of Magic. “Kind of Magic is een ruin van tien jaar en zijn vader is mijn vorige toppaard All at Once. Hij heeft pas een paar Grand Prix-proeven gelopen en pakt het niveau op als een echte prof. Hij is super scherp en intelligent, kan goed stappen, doet alles heel makkelijk en is heel lief. Hij is in eigendom van Joy Geerts, die al jaren mijn beste vriendin is en mee gaat naar alle wedstrijden die ik rijd.”

Yessin Rahmouni met Kind of Magic. Foto: Shannon Brinkman/ www.arnd.nl

Politiek

Op de vraag of Rahmouni nog meer passies heeft, komt een verassend antwoord. “Ik ben heel erg geïnteresseerd in de politiek. Ik kijk overal waar ik kan het journaal en kijk graag naar talkshows. Als ik niet in de paarden zou zitten, zou ik de politiek in gaan. De laatste keer heb ik D66 gestemd, maar daar heb ik nu spijt van. Ik dacht dat ik midden was, maar onlangs heb ik voor de gemeenteraadsverkiezingen een test gedaan en daar kwam uit dat ik extreem rechts was, iets waar ik me eigenlijk niet in herken.”

Blijven genieten

Rahmouni heeft als ruiter overal al gereden. Heeft hij nog dromen? “Zeker. Dat ik kan blijven genieten van wat ik nu doe. Natuurlijk ook dat ik gezond blijf en kan blijven paardrijden en reizen. Ik heb wel eens een dip hoor, maar door hard te blijven werken, kom ik daar toch altijd snel weer uit.”

Optimistisch en emotioneel

Yessin Rahmouni is optimistisch als altijd. Lacht hij wel eens een dag niet? “Ik ben zoals ik overkom volgens mij. Ik ben heel vrolijk en zelden chagrijnig en bij mij op stal zeggen ze dat het stil is als ik weg ben. Wel ben ik snel geraakt, ik ben een emotioneel mens. Ook kan ik niet tegen mensen met stemmingswisselingen, die probeer ik te mijden.”

Rahmouni neemt het laatste woord: “Ik voel me bevooroordeeld dat ik in een land als Nederland leef en dat ik kan doen wat ik doe. De wereld staat in brand en wij hebben het over onze toekomst in de paarden, wat een rijkdom is dat.”

Bron: CHIO