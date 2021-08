Drievoudig wereldkampioene Fiontini naar Patrik Kittel

Patrik Kittel heeft de teugels van Fiotini (Fassbinder x Romanov) overgenomen van Andreas Helgstrand. Naar eigen zeggen heeft Helgstrand er momenteel niet de tijd voor om op internationaal Grand Prix-niveau te rijden. "Daarom denk ik dat we een goede keuze hebben gemaakt om de verdere opleiding van Fiontini over te laten aan Patrik Kittel, met wie we al een geweldige samenwerking hebben", aldus Helgstrand.

Helgstrand bracht Fiontini eind mei op CDI Compiègne aan de start en kwam daar tot scores van 71,218% in de Grand Prix en 71,128% in de Spécial. Daarna verhuisde de merrie naar de stallen van Kittel.

Elkaar leren kennen

“Met drie titels op het wereldkampioenschap is Fiontini zonder twijfel een wereldpaard en ik voel me vereerd dat Andreas me haar toevertrouwt. Ik rijd haar pas een korte tijd en ben nog vooral bezig om haar te leren kennen, maar ik denk dat ze er binnenkort klaar voor is om te zien waar we staan”, vertelt Kittel. “We moeten elkaar echt leren kennen en dat is een langdurig proces met een paard van dit kaliber. Ik hoop er het beste van. Fiontini heeft alles in zich wat nodig is voor de topsport, dus we bekijken het per dag en we gaan meemaken wat de toekomst ons brengt. Eén ding is zeker, ik ben heel blij met haar!”

Van Jurado Lopez naar Helstrand

Fiontini begon haar carrière onder het zadel van Severo Jurado Lopez en maakte in 2019 een veelbelovend debuut in de Grand Prix. Later dat jaar scoorde ze op de Wereldbekerwedstrijd in Herning zelfs ruim 83% in de Kür. Na het vertrek van Lopez nam Helgstrand zelf de teugels over. “ COVID-19 maakte het mogelijk om zelf weer meer uren in het zadel door te brengen en daaruit ontstond de droom om weer aan de Olympische Spelen deel te nemen. Helaas was dit niet ons jaar, maar laten we zien waar de Spelen in Parijs ter zijner tijd toe kunnen leiden.”

Olympische droom blijft leven

Helgstrand geeft aan om, mede door de groei van The Global Equestrian Group, niet te tijd te hebben om de merrie voor te kunnen bereiden op grote kampioenschappen. Toch geeft hij zijn Olympische droom niet op en hoopt dit jaar zijn Grand Prix-debuut te maken met Revolution (Rocky Lee x Rouletto). Daarnaast heeft hij ook Jovian (Apache x Tango) achter de hand.

Bron: Helgstrand Dressage