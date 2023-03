DSP-kampioen Montgomery naar Victoria Max-Theurer

Deze week verruilt de DSP-goedgekeurde hengst Montgomery (Morricone I x Foundation) zijn box op Gestüt Birkhof om voor eentje in de stal van Victoria Max-Theurer. De hengst won in 2020 en 2022 de titel op het DSP Landeschampionat van Baden-Württemberg.

Max-Theurer en Gestüt Birkhof hebben al een langere samenwerking, zo is Birkhof’s Topas FBW (Totilas x Sandro Hit) het huidige toppaard van de Oostenrijkse Grand Prix-amazone. Op de hengstenshow van Gestüt Birkhof werd bekend gemaakt dat ook Montgomery zijn opleiding vervolgt onder het zadel van Max-Theurer.

Birkhof schafte Montgomery in 2017 aan op de Riedlinger Fohlenmarkt. In 2020 werd de hengst bij het DSP goedgekeurd en was hij één van de opvallendste hengsten in de 50-dagentest in Schlieckau. Daar kreeg hij met onder andere een tien voor de Rittigkeit een 8,5 gemiddeld.

Bron: Horses.nl/St. Georg