Dufour en familie Zinglersen breiden samenwerking verder uit

Cathrine Dufour en haar vrouw Rasmine Laudrup hebben samen met de familie Zinglersen geïnvesteerd in Zimilone (Zappa x Fürst Nymphenburg). De familie Zinglersen is de eigenaar van Dufours Olympische paard Bohemian (v. Bordeaux) en in november vorig jaar kochten ze Vividus (v. Zaladin MI), waar Dufour zich begin dit jaar bij in kocht.

De vijfjarige Zimilione was tot voor kort nog in eigendom van Camilla Andersen. “Camilla heeft fantastisch werk gedaan met het zadelmak maken van deze merrie. Zimilione is het tweede paard dat we samen met de familie Zinglersen in eigendom hebben en ik kan niet wachten op de toekomst”, aldus Dufour tegenover Eurodressage.

Bron: Eurodressage