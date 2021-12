Duits dressuurteam tweede in strijd om titel Team van het Jaar

Het Duits dressuurteam is gisteravond tweede geworden in de verkiezingen om de titel Team van het Jaar. De equipe, dit jaar goed voor goud op zowel de Olympische Spelen als de Europese kampioenschappen, kreeg 875 punten. Ook in de strijd om de individuele titels was er succes voor de Duitse amazones. Regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl eindigde bij de vrouwelijke atleten op de vierde plaats.

Daarnaast was er een zesde plaats voor Isabell Werth en een zevende plaats voor eventingamazone Julia Krajewski. Werth won dit jaar individueel zilver op de Spelen in Tokio en individueel zilver in de Grand Prix Special op het EK in Hagen. Krajewski veroverde dit jaar individueel goud op de Spelen.

Bron: Horses.nl/ZDF