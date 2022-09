Duitse EK-pony Domino Dancing (29) overleden

De Duitse pony Domino Dancing (Derano Gold x Valentino) is op 29-jarige leeftijd overleden. De voorheen in Rheinland goedgekeurde pony liep in totaal drie Europese kampioenschappen, in 2007 en 2009 met Alexandra Barbançon Mestre (het jongere zusje van Morgan Barbançon) en in 2011 met Semmieke Rothenberger. Op dat laatste EK won Domino Dancing teamgoud.

Domino Dancing begon zijn carrière in 1996 met Stefanie Meyer-Biss en kwam na verschillende ruiterwissels in 2004 bij de familie Rothenberger terecht. Daar kwam hij bij Sanneke Rothenberger onder het zadel. Zij bleef de ruin tot en met 2007 op internationale wedstrijden uitbrengen. In die herfst werd de pony door de familie Barbançon Meste geleasd. Dochter Alexandra reed de palomino in 2007 en 2009 op de EK’s.

Teamgoud

Na het EK van 2009 kwam Domino Dancing bij de familie Rothenberger terug op stal en daar nam Semmieke de teugels over. In 2011 reed de toen pas elfjarige amazone de ruin op het EK in Polen. Daar won ze goud met het team en werd individueel achtste. Aan het eind van dat seizoen ging de toen negentienjarige pony met pensioen.

