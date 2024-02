Duitse Olympisch amazone Gabriela Grillo overleden

De voormalige Duitse topamazone Gabriela Grillo is overleden. De amazone, die samen met Harry Boldt en Dr. Reiner Klimke teamgoud won op de Olympische Spelen in Montreal in 1976, is 71 jaar oud geworden.

Gabriela Grillo was in de jaren ’70 één van de beste dressuuramazones ter wereld. Ze werd zes keer Duits kampioen: twee keer met Ultimo (Heros x Gabriel), drie keer met Galapagos (Grande x Duellant) en een keer met Grandison (v. Grande).

Meerdere gouden medailles

Met de Trakehner Ultimo behaalde Grillo haar grootste successen. Zo wonnen ze op de Spelen in 1976 teamgoud, individueel eindigden ze net naast het podium. Daarnaast won de combinatie twee keer teamgoud op de Europese Kampioenschappen. Met Galapagos won ze in 1981 Europees teamgoud en individueel brons.

Journalist

Grillo was van 1976 tot 1982 een vaste waarde van het Duitse dressuurteam. Daarnaast werkte ze als journalist en deed vrijwilligerswerk. Vanaf 1980 was ze vaste medewerker van het vaktijdschrift Reiten und Fahren (dat later werd overgenomen door St. Georg), schreef vakartikelen en was auteur. In 1981 werd Grillo verkozen tot bestuurslid van de dressuurspecialistengroep van de Duitse Ruiter- en Mennersvereniging.

Jong talent promoten

Grillo bleef zich, naast haar werkzaamheden als partner van Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft, ook na haar actieve carrière in de dressuur voor de paardensport inzetten. Een samenwerking tussen Grillo, de Herbert Grillo Family Foundation en de Duitse Paardensportstichting maakte het vanaf 2015 mogelijk om vooral jong talent in de dressuursport te promoten. Claire-Louise Averkorn en Bianca Nowag-Aulenbrock waren de eerste amazones die een beurs ontvingen.

Bron: St. Georg