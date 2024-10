Duitse sporttest winnaar Erste Sahne naar Zuchthof Wadenspanner/Gut Wettlkam

Vorig jaar werd de vijfjarige Erste Sahne één van de verassingen in de Duitse sporttest. Bij de vierjarigen kreeg de Escamillo-zoon de hoogste score toebedeeld, met onder andere een tien voor de galop. Gut Wettlkam - dat sinds 2020 een samenwerkingsverband is aangegaan met hengstenstation Zuchthof Wadenspanner - zijn de nieuwe eigenaren van de hengst, die voortaan de naam 'Gut Wettlkam's Erste Sahne' zal dragen.

De vierjarige Rickhofs Erste Sahne (Escamillo x Sir Donnerhall I, let op: weer een zeer goed paard uit een Sir Donnerhall I-moeder) maakte vorig jaar veel indruk in Münster-Handorf met zijn zeer goed door het lijf swingende bewegingen. Vooral van de galop was de jury weg: “Eigenlijk kan die gewoon niet beter”, aldus de jury die die gang met een 10 beoordeelde. Verder was er een 8 voor de stap, een 9 voor de draf en 9,5-en voor de rijdbaarheid en de totaalindruk.

Eerste veulens

Eind 2020 maakte topvoetballer Thomas Müller bekend een samenwerking aan te zijn gegaan met Zuchthof Wadenspanner. Het gezamenlijk hengstenstation schrijft op Instagram: “Wij zijn heel blij dat Erste Sahne, de recordhouder van zijn sporttest in 2023, nu thuis is in Beieren. Erste Sahne komt uit Escamillo x Sir Donnerhall x Fidermark, is geboren in 2019 en zorgde al voor veel ophef met zijn veulens. Wij bedanken Iris Jansen en Stoeterij Rickhof voor hun vertrouwen en kijken uit naar de toekomst van Gut Wettlkam’s eerste topper in de fokkerij en sport.”

Bron: Horses.nl/ Instagram