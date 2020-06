Dujardin geeft Grand Prix-paard aan Hester als bedankje voor Valegro

Carl Hester heeft de teugels van Charlotte Dujardins elfjarige Grand Prix-paard En Vogue (Jazz x Contango) overgenomen. "Ik heb haar Valegro gegeven en Charlotte heeft me in ruil daarvoor Vogue gegeven", vertelt de Britse dressuurruiter.

En Vogue liep onder het zadel van Dujardin succesvol internationaal Lichte Tour en maakte in 2018 zijn nationale Grand Prix-debuut. In februari vorig jaar liep de zwarte KWPN’er in zijn tweede Grand Prix naar een torenhoge score van 81%.

Altijd blijven geloven

Naar aanleiding daarvan vertelde de amazone: “En Vogue is niet het makkelijkste paard geweest, maar ik geloofde toen ik hem en dat doe ik nog steeds. Door de jaren heen is ons partnerschap en de vriendschap gegroeid en we hebben voor vele uitdagingen gestaan.”

Kandidaat voor Tokyo

Hester hoopt in En Vogue – naast Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni) een potentieel paard voor de Olympische Spelen in Tokyo te hebben. “Hij geeft me een gevoel van een zeer krachtig toppaard en ik kan bijna niet wachten om met hem te gaan werken. Hij is zeker een kandidaat voor Tokyo”, aldus Hester tegenover Horse & Hound.

Meerdere kandidaten voor Dujardin

Dujardin blijft niet met lege handen achter en heeft zelf een aantal talentvolle paarden staan met wie ze zich richt op het Olympische jaar. Dat zijn haar WEG-troef Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall) en ‘mini-Valegro’ Gio (Apache x Tango). Daarnaast klopt ze ook met Mount St. John VIP (Vivaldi x Donnerhall) en Florentina IV (Vivaldi x Rubels) aan op het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/Horse & Hound