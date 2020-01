Duke of Britain wint BHHS Dressage Award

Op de British Hanoverian Horse Society Breeders Awards is de Dressage Award uitgereikt aan Tony en Sarah Pidgley de Dressage Award voor de prestaties van hun fokproduct Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I). De twaalfjarige ruin wordt door Frederic Wandres uitgebracht en won in 2018 de Wereldbeker kür op muziek op de Olympia Horse Show in Londen.

Duke of Britain zag het levenslicht bij de familie Pidgley, maar werd in 2011 via de PSI Auction verkocht aan Victoria Michalke. De Duitse amazone reed de ruin twee jaar later naar de vierde plaats op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Michalke stopte met het rijden van Duke of Britain en daarom keerde hij terug naar Hof Kasselmann. Daar nam Wandres de teugels over.

