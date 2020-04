DWB-hengst Gammelenggårds Zappa verkocht

Gunnarlunda Dressage heeft de achtjarige DWB-hengst Gammelenggårds Zappa (Zonik x Akinos) verkocht. Voormalig ruiter Jacob Nörby Sörensen laat weten dat de hengst is verkocht aan een getalenteerde dressuurruiter, maar wil nog niet bekend maken om wie het gaat. Gammelenggårds Zappa nam in Zweden succesvol deel aan verschillende jonge paarden-rubrieken.

Gunnerlunda schafte de hengst als veulen aal op de DWB Eliteveiling. Hij heeft bij het SWB inmiddels een honderdtal nakomelingen. “Het is zonder hem leeg op stal, maar we zijn blij dat we weer een wereldpaard hebben verkocht”, vertelt Patricia Florin Laustsen, het gezicht achter Gunnerlunda Dressage.

Bron: Tidningen Ridsport