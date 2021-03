Echtpaar Luze terug naar Gestüt Tannenhof

Grand Prix-ruiter Oliver Luze en zijn vrouw Katrin zijn teruggekeerd naar Gestüt Tannenhof. Het echtpaar was vanaf 1998 tien jaar lang werkzaam bij het hengstenstation. Begin dit jaar verlieten ze hun voormalig werkgever Gestüt Birkhof om aan de slag te gaan bij Freiberger Hof, maar vonden het lastig om het werk te combineren met de vriendschap met de familie Baumgürtel.

Oliver Luze wordt bij Gestüt Tannenhof bedrijfsleider en neemt de opleiding van de jonge dressuurpaarden op zich. Daarbij ondersteunt bij Anja Plönzke. De ruiter was bij Gestüt Birkhof, waar hij van 2013 tot en met 2020 werkzaam was, eveneens verantwoordelijk voor het opleiden van de paarden. Luze reed in 2010 zijn laatste internationale Grand Prix-wedstrijden.

Bron: St. Georg/Horses.nl