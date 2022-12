Edward Gal: ‘Eerste kampioenschap het mooist maar ik wil Parijs graag rijden’

Hij kwam nooit als publiek in Rotterdam, zijn eerste keer was meteen als ruiter met de hengst Gribaldi (v. Kostolany). Dat was in 2002 en hij kan zich niet herinneren dat hij, behalve dit jaar, sinds die tijd een editie gemist heeft. “Ik weet nog dat ik het meteen heel mooi en indrukwekkend vond in Rotterdam. De dressuur werd toen nog in het bos op zaterdagavond in het donker gereden en dat was klein, maar heel gezellig. Het was afgeladen, het publiek zat zelfs op de grond", vertelt Edward Gal in de serie 'Toppers over 73 jaar CHIO Rotterdam'.

“Zoals gezegd heb ik vaak in Rotterdam gereden. Jumping Amsterdam, The Dutch Masters / Indoor Brabant en het CHIO Rotterdam, dat zijn toch dé wedstrijden in Nederland waar het om gaat en Rotterdam heeft als enige in Nederland een landenwedstrijd. Als het enigszins kan, wil je die rijden. Ik kan me niet alle paarden herinneren die ik gestart heb, maar zo in me op komen Totilas, Next One, Zonik, Sisther de Jeu, Voice, Undercover, Lingh, Gribaldi en Nourejev.”

Plens water van hoedje

“Als ik aan het CHIO denk, denk ik aan een goed georganiseerd, super gezellig concours op een mooie locatie in het bos. Echter ook aan regen, ieder jaar regende het sowieso altijd één dag. Met toen als dieptepunt, maar later werd dat ook wel een dierbare herinnering, mijn Kür met Totilas op zaterdagavond in de hoofdpiste in de stromende regen. We mogen niet meer met hoedje rijden, maar dat had ik ook niet meer kunnen gebruiken. Toen ik afgroette, kwam daar zelfs een plens water vanaf. Tijdens mijn proef had ik dat trouwens niet zo in de gaten, mede door Totilas, want die ging onverstoorbaar door, hij was zo ontzettend gefocust op zijn werk.”

Door het bos

“Maar niet normaal, wat waren wij nat, een herinnering die me altijd bij zal blijven. Trouwens ook typisch Rotterdam, de stallen die op gras staan. Leuk voor de paarden om te grazen, maar als dat grazen op stal graven wordt en je stal zwart wordt van de grond onder je mooie witte krullen, dan is je groom niet blij. Bij mij had Lingh daar altijd een handje van. Over het bos gesproken wat ik al noemde, een paar jaar gereden ging ik met Hans Peter en Dinja een stukje door het bos rijden, Hans Peter heeft daar nog een filmpje van gepost op sociale media. In ons enthousiasme hadden we echter helemaal niet gemerkt dat we van het CHIO terrein waren afgeraakt. Maar het was een mooi ritje en de paarden en wij hebben genoten.”

Wim Ernes

“Veel herinneringen, maar mijn allermooiste dateert uit 2015. Toen wonnen we met het team bestaande uit Hans Peter, Diederik van Silfhout, Patrick van de Meer en mijzelf onder leiding van wijlen bondscoach Wim Ernes de FEI Nations Cup. Wim Ernes was een bijzondere man. Hij was heel sociaal, maar kon toch echt beslissingen nemen. En dat zonder iemand tegen de borst te stuiten. Hij wist ook een fijne, verbindende factor in het team te brengen.”

Niet echt boegbeelden

Van Rotterdam naar de dressuursport in het algemeen. “Eigenlijk mis ik de echte paardenmensen van vroeger. Toen ik jong(er) was, stond bij menig ruiter hun hele leven in het teken van paarden. Mensen die jaar in jaar uit nieuwe talentvolle paarden aan de start brachten. Ook vind ik het jammer dat er niet echt boegbeelden meer zijn. Dat laatste komt misschien wel door sociale media. Vroeger las het publiek de krant en de hippische bladen en zag het de topruiters en -paarden een paar keer per jaar op de grote concoursen die ze bezochten; momenteel kan je iedere dag alles en iedereen op sociale media volgen.”

14 dagen ziek

Van de dressuursport in het algemeen naar Gal zelf. Alles heeft hij al bereikt en alle titels heeft hij al op zijn palmares. Heeft hij nog dromen? “Niet echt dromen. Ik wil nog steeds alles zo goed mogelijk doen, maar ik ben minder snel beroerd van een slechte proef. Ik bedoel dat vroeger als ik een foutje maakte op een concours, ik daar 14 dagen ziek van was. Nu ik alles al bereikt heb en een stukje ouder ben, heb ik dat gelukkig niet meer.”

OS Parijs

“Echter een Olympische Spelen is natuurlijk altijd een doel van een topsporter en als je op dat moment een goed paard hebt, is dat geweldig. Zo komt Parijs 2024 snel dichterbij en dat lijkt een bijzonder evenement te worden. Dat is ook mijn ultieme doel. De eerste keer van een kampioenschap is altijd de mooiste en ik heb al drie keer de Spelen meegemaakt, maar toch wil ik dan ook deze vierde wel graag rijden.”

Kerstmis

Het is bijna kerstmis. Na twee jaren die in het teken van corona stonden, mogen we dit jaar weer doen wat we willen. Is Gal behalve een paardenmens ook een kerstmens? “Helemaal niet eigenlijk, ik heb weinig met die dagen. Ze brengen mij eigenlijk te veel emotie. Mijn vader is vroeg overleden en op dit soort dagen doen dat soort dingen extra pijn. We vieren het echter wel. Kerstavond altijd met vrienden en als we geen concours hebben één dag met de familie van Hans Peter en de andere dag met mijn familie. In het verleden kwam het wel eens voor dat we met kerst op concours waren naar Mechelen. We hadden dan eerste kerstdag al vet check en tweede kerstdag begon de wedstrijd. Daarom zetten we dat concours niet standaard in onze agenda.”

Sociale media

Ter afsluiting zegt Gal: “Ik zou willen dat iedereen wat liever voor elkaar is en zeker op sociale media. Het kan soms heel pijnlijk zijn wat daar allemaal gezegd wordt; daar wordt te weinig over nagedacht. Zeker in de paardensport spuien mensen die nog nooit op niveau gereden hebben hun mening te pas en te onpas. Terwijl het nergens voor nodig is. Kritiek mag, maar de manier waarop is wel belangrijk. Op een gegeven moment raakt dat je niet meer, maar dat heeft me wel pijn gedaan. Ik heb bewust geen sociale media, maar ik hoor natuurlijk wel eens wat en ik denk dat dit een steeds groter probleem wordt voor veel mensen en dingen. Last but not least is het natuurlijk ook niet goed voor onze sport.”

