Eigenaar haalt Darko of De Niro weg bij Charlotte Lenherr

Charlotte Lenherr en Darko of De Niro (De Niro x Gagneur) vormen niet langer een combinatie. De Zwitserse amazone bracht de zestienjarige Darko of De Niro de afgelopen vier jaar uit in de internationale Grand Prix en wilde de hengst binnenkort met pensioen laten gaan. Eigenaar Thomas Zellweger had echter andere plannen en heeft Darko of de Niro naar huis gehaald om hem in de sport verder te laten gaan als leerpaard voor zijn partner.

Charlotte Lenherr liet aan Eurodressage weten het jammer te vinden dat de Zwitserse-gefokte Darko of De Niro niet van zijn pensioen mag gaan genieten. “Ik ging er vanuit hem een perfect pensioen te geven en hem alles terug te geven wat hij de afgelopen vijf jaar voor mij heeft gedaan. Hij is echt een goede vriend geweest. Helaas mag het niet zo zijn. Hij gaat nu verder als leerpaard en ik mis hem verschrikkelijk.”

Carrière

Darko of De Niro won op vijfjarige leeftijd het Zwitsers kampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en veroverde op zes- en zevenjarige leeftijd zilver. Onder het zadel van Stephan Bischof maakte hij in 2013 zijn internationale Lichte Tour-debuut. Daarna nam Lenherr de teugels over en begon in 2016 aan haar internationale Grand Prix-carrière met hem. In 2016 wonnen ze brons op het Zwitsers kampioenschap. De amazone ervoer dat hij het niveau niet meer goed aankon en wilde hem daarom met pensioen laten gaan.

Bron: Eurodressage