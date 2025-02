Eigenaresse Wendy de Fontaine stelt Valverde-dochter aan Werth ter beschikking

Bolette Wandt, de oprichtster van Chateau de Fontaine, heeft naast de Olympisch zilveren Wendy de Fontaine (v. Sezuan) nog een tweede paard ter beschikking gesteld aan Isabell Werth, zo meldt Dressprod. Het gaat om de zevenjarige Valverde NRW-dochter Valentina de Fontaine.

De Oldenburgs-gefokte Valentina de Fontaine werd slechts aan handjevol keren in de sport uitgebracht. Eén keer door de Deense Maria Julia Cabral Vasconcelos en twee keer door Andreas Helgstrands toenmalig stalamazone Anne-Mette Strandby Hansen.

Valentina de Fontaine is gefokt uit de KWPN-merrie Grandine (Jazz x Sandro Hit, fokker De Blaauw B.V.). Deze Grandine werd in 2014 op driejarige leeftijd kampioene op de Centrale Keuring van Utrecht en verdiende daarmee een ticket voor de NMK. Dat najaar slaagde ze met 80 punten voor de IBOP in Lisse. De dochter van de internationale Lichte Tour-merrie Androdine (Margreet Prosman, Laura Ihring) dook twee jaar later op Denemarken en werd daar nog derde in de kwalificatie op het Deens kampioenschap, net achter Heiline’s Danciera.

