EK gouden junioren-paard Brilliant overleden

Brilliant (Bretton Woods x Diamond Hit), het paard van de Deense junioren-amazone Sophia Boje Obel Jørgensen, is overleden. De Oldenburger-ruin onderging vorige week een spoedoperatie wegens hevige koliek. Vandaag werd de ruin opnieuw geopereerd, maar deze strijd heeft hij verloren. Brilliant, dit jaar nog goed voor individueel goud en zilver op de Europese kampioenschappen, is slechts tien jaar geworden.

“Ze konden Brilliant niet redden, er was niets meer aan te doen. De hemel heeft er de helderste ster ooit bij gekregen. We moesten vaarwel zeggen tegen het liefste paard dat ik ooit heb gekend, de grooste ster, mijn beste vriend, mijn partner in crime, mijn danspartner, mijn alles. Ik kan niet uitleggen hoe ik jou ga missen, je betekende alles voor me”, aldus de geëmotioneerde amazone.

Mecklenburger kampioen

De door Paul Schockemöhle gefokte Brilliant werd in 2014 op 2,5-jarige leeftijd op de AOS-veiling verkocht voor 220.000 euro. Enkele weken daarna werd hij kampioen op de Mecklenburger hengstenkeuring en hij werd bij het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Brilliant werd echter nooit voor de fokkerij ingezet, omdat hij met het oog op de sport werd geruind.

Goud

Vorig jaar reed Obel één internationale junioren-wedstrijd met Brilliant, dit jaar bracht ze de vos op vier internationale wedstrijden aan de start. In Aalborg won ze alle drie de proeven en op het EK in het Britse Hartpury was er het volgende grote succes. In de individuele proef won het duo zilver, in de kür was er goud. Daarnaast kreeg Obel dit jaar voor het tweede jaar op rij goud omgehangen op de nationale kampioenschappen.

Bron: Horses.nl/Instagram Sophia Obel/Ridehesten