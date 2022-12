EK-paard Farrington naar Semmieke Rothenberger

Semmieke Rothenberger heeft er een nieuw Grand Prix-paard bij. Dat is de 12-jarige Farrington (Jazz x Samba Hit). De KWPN-ruin werd door Nico Nyssen succesvol uitgebracht in de internationale Grand Prix U25, waaronder afgelopen augustus op het EK Hongarije.

De door Th. H. Gelink uit Lievelde gefokte Farrington debuteerde in de internationale Grand Prix onder eigenaar Michael Pineo. Vanaf juni 2022 bracht Nico Nyssen de ruin uit in de internationale Grand Prix U25. Na het debuut op CDI Exloo volgde het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu (Hongarije). In de Grand Prix U25 werd het duo zesde, in de kür negende.

Afscheid met drie PR’s

Na het EK reed de combinatie nog twee internationale wedstrijden (Troisdorf en Kronenberg) waarbij ze alle proeven wonnen. Vorige week in Kronenberg sloten ze hun periode samen succesvol af met drie nieuwe PR’s: 75,294% in de Intermédiaire II, 73,803% in de Grand Prix U25 en 76,310% in de kür.

Beste plek ooit

Nyssen is dankbaar voor zijn tijd met Farrington. “Farrie is een heel bijzonder paard en ik ben heel trots dat ik zo’n fantastische tijd met hem heb mogen doorbrengen. En heel trots dat hij naar Semmieke gaat. Het afscheid is met gemengde gevoelens maar hij gaat de beste plek ooit.”

Vroege kerst

Semmieke Rothenberger is blij met haar nieuwe troef. “Kerst kwam vroeg dit jaar. Ik ben mijn ouders heel dankbaar voor deze kans.”

